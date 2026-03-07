إيران تُعلن استمرارها في شنّ هجمات على مواقع في الدول المجاورة تُستخدم لأغراض "العدوان"

أكدت إيران، اليوم السبت، أنها ستواصل هجماتها على مواقع في الدول المجاورة إذا ما استُخدمت لشنّ عمليات عسكرية ضدها، وقال رئيس السلطة القضائية الإيرانية إن "طهران تمتلك أدلة تُثبت أن بعض دول المنطقة قد سمحت للعدو بالسيطرة على أراضيها".

وأكد قائلاً: "ستستمر الهجمات المكثفة على هذه الأهداف"، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تُنفذ بموافقة الحكومة ومؤسسات الدولة.

منذ بدء الحرب قبل أسبوع، شنت إيران عدة غارات على دول الخليج رداً على الهجوم الذي تقوده إسرائيل والولايات المتحدة. استهدفت بعض الهجمات البنية التحتية المدنية، على الرغم من أن طهران تدّعي أنها تستهدف المصالح الأمريكية أو القواعد العسكرية فقط. وفي وقت سابق من اليوم نفسه، اعتذر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان للدول المجاورة، مؤكداً لها أنها لن تتعرض لهجمات أخرى إلا إذا شُنّت غارات من أراضيها.

بحسب الإحصاءات المتوفرة، قُتل ثلاثة عشر شخصًا، بينهم سبعة مدنيين وطفلة تبلغ من العمر إحدى عشرة سنة في الكويت، في دول الخليج منذ بداية النزاع.

وتؤكد دول الخليج، من جانبها، أنها لم تُصرّح باستخدام أراضيها لمهاجمة إيران.

كما صرّح رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بأن وجود القواعد الأمريكية في المنطقة سيحول دون عودة السلام.