قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" بعد ظهر اليوم السبت، إن "القيادة الإيرانية الحالية في غيران ربما تكون أكثر اعتدالاً من سابقاتها، مؤكداً عزمه على التوصل إلى اتفاق دائم يمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية في المستقبل".

وقال ترامب في إشارته إلى القيادة الإيرانية: "هؤلاء الأشخاص ربما يكونون أكثر عقلانية، لكن التعامل معهم صعب للغاية؛ فنحن نتوصل إلى اتفاق، ثم يقومون بخرقه في اليوم التالي".

وشدد ترامب على رغبته في ضمان بقاء أي اتفاق مع إيران سارياً حتى بعد مغادرته لمنصبه. وقال: "ما أقوم به هو ضمان أنه حتى لو جاء رئيس غير كفء بعد أربع أو 15 أو 20 سنة، فإن الاتفاق الذي أبرمته سيظل دائماً. لن أسمح لأحد بأن يتيح لهم الحصول على أسلحة نووية".

جاءت تصريحاته بعد أن ادعى أنه تسبب بالفعل في الإطاحة بالقيادة الإيرانية مرتين، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تتعامل الآن مع قيادة ثالثة، واصفاً الوضع بأنه "تغيير جذري للنظام".