أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي اليوم (الخميس) أن بنيامين نتنياهو أمر، في إطار المفاوضات مع لبنان، بتعزيز جهود العثور على جثث وإعادة رؤساء الجالية اليهودية في لبنان - ضحايا الملكية الذين اختطفوا وقُتلوا في منتصف الثمانينيات على يد منظمات مسلحة.

وجاء في البيان أيضًا أن "رئيس الحكومة يتعامل مع هذه القضية منذ عشرات السنين، منذ ولايته كسفير إسرائيل في الأمم المتحدة". وأشارت المكتب إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة تم القيام بعدة إجراءات للعثور عليهم، سواء من جانب لبنان أو من جانب إسرائيل، بما في ذلك عمليات ميدانية.

وجاء في البيان "على ضوء هذا النشاط الهام، تقرر الإفراج عن خمسة مواطنين لبنانيين تم اعتقالهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. بعد استكمال التحقيق معهم، تبيّن أنهم مواطنون ليسوا أعضاء في منظمة مسلحة، ولم يشاركوا بمثل هذه النشاطات ولا يوجد أي سبب لاستمرار احتجازهم في إسرائيل".