أكد الحرس الثوري أن جنوداً من الجيش الأردني وكذلك بعض السكان المحليين قد زودوهم بمعلومات استخباراتية مكّنتهم من استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن.

في بيان لها، شكرت قوات الحرس الثوري الإيراني "سكان الأردن وجنود الجيش الأردني على تعاونهم والمعلومات الدقيقة التي قدموها"، مؤكدة أن هذه المعلومات مكّنت من استهداف قاعدة الأزرق الجوية بدقة، وهي القاعدة التي تتمركز فيها قوات أمريكية.

تؤكد المنظمة أنها دمرت 20 مبنى ومنشأة لوجستية في القاعدة خلال هجوم نُفذ بواسطة صواريخ وطائرات مسيرة. وبحسب طهران، تُستخدم هذه القاعدة من قبل القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة.

لم تؤكد السلطات الأردنية والأمريكية هذه الادعاءات أو تعلق عليها في هذه المرحلة.

تأتي هذه التصريحات في سياق توترات إقليمية شديدة، في حين تضاعف إيران هجماتها ضد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط في إطار التصعيد العسكري الجاري.