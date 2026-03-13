الجيش الإسرائيلي "يتعقب" جنود الباسيج في إيران

كشف فرع الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، خلال عملية "زئير الأسد"، أن عناصر من وحدات الباسيج يحاولون إقامة نقاط تفتيش لمنع المظاهرات. وحتى الآن، تم استهداف مئات من هذه النقاط، وهذا ما نشرته المراسل العسكرية لقناة i24NEWS، ينون شالوم ياتاش، مساء اليوم الجمعة، في "مجلس الوزراء ليوم الجمعة".

في إسرائيل، يُرصد جنود الباسيج وهم يفرون بعد كل هجوم يستهدفهم. إضافةً إلى ذلك، يتبع الجيش الإسرائيلي أسلوب "مطاردة منصات الإطلاق" ضد عناصر الباسيج، ويهاجم مئات نقاط التفتيش على مدار الساعة، مستغلاً أي فرصة عملياتية.

وكشف الجيش الإسرائيلي، الليلة المنصرمة، عن وثائق تُظهر هجمات شنّها سلاح الجو على جنود الباسيج ونقاط تفتيش تابعة للوحدة في عدة مناطق بطهران. وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى أن "الوحدة مسؤولة عن تنفيذ الهجمات العدائية، وأن الجنود يقودون عمليات القمع الرئيسية للاحتجاجات الداخلية، لا سيما في الفترة الأخيرة، باستخدام العنف الشديد والاعتقالات واسعة النطاق واستخدام القوة ضد المتظاهرين المدنيين".