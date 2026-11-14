وزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني بلينكن:"تدمير قدرات إيران العسكرية بالكامل قد يتطلب غزوا بريا"

حذر وزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني بلينكن خلال قمة صحيفة Hindustan Times الهندية للقيادات، اليوم السبت، من أن تدمير القدرات العسكرية الإيرانية بالكامل قد يتطلب غزواً برياً، معتبراً أن مثل هذه الخطوة ستكون "كارثية بكل المقاييس". وقال إن "مساحة إيران تعادل 4 أضعاف مساحة ولاية كاليفورنيا الأميركية، و3 أضعاف مساحة العراق، ويبلغ عدد سكانها 90 مليون نسمة".

وأضاف أن "الساحل الإيراني الممتد على طول مضيق هرمز طويل للغاية"،وتابع "ربما يتطلب تحقيق ذلك تنفيذ نوع من الغزو البري، وهو ما سيكون كارثة بكل المقاييس". مشيراً إلى أن مواقع إنتاج الأسلحة الإيرانية تقع على مسافات بعيدة داخل البلاد، وأن مدى الأسلحة التي تواصل إيران إنتاجها يسمح لها بالوصول إلى أهداف بعيدة، ما يجعل تدمير جميع هذه القدرات أمراً صعباً.