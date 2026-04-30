تقرير: رئيس إيران ورئيس البرلمان يحاولان إقالة وزير الخارجية من منصبه

وكالة الأنباء "إيران إنترناشيونال" المعروفة بانتمائها للمعارضة في البلاد، أفادت أن الرئيس مسعود پزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف يعملان على إقالة وزير الخارجية عباس عراقچي، متهمين إياه بأنه يتصرف وفق تعليمات قائد الحرس الثوري في محادثات الملف النووي دون إبلاغ الرئيس.

مصادر مطلعة على الموضوع أفادت لوكالة الأنباء أن بزشكيان وقاليباف يعتقدان أنه في الأسابيع الأخيرة، عمل عراقجي بشكل أقل كعضو في الحكومة المسؤول عن تنفيذ سياساتها، وأكثر كمساعد لأحمد وحيدي، قائد الحرس الثوري.

وفقًا للمصادر المطلعة على المناقشات الجارية بين رؤساء السلطتين التنفيذية والتشريعية في إيران، عمل عراقجي في الأسبوعين الأخيرين دون إبلاغ بزشكيان، وبالتنسيق الكامل مع وحيدي وعلى أساس تعليماته. هذا الوضع تسبب في استياء عميق من قبل بزشكيان، الذي قال للمقربين منه إنه سيقيل عراقجي إذا استمر الوضع، وفقًا لما ذكرته المصادر لـ"إيران إنترناشيونال".

وفي هذا السياق، قال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في تصريح للإعلام: "إيران 'ميتة' من أجل إبرام صفقة، لكن يجب ألا يكون لديها سلاح نووي. اقتصادهم ينهار، وهم لا يحصلون على أي أموال من النفط. ترامب: أنا الوحيد الذي يعرف وضع المحادثات. لا أحد يعرف من هو القائد هناك".