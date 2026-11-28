أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في بيان نُشر مساء ، اليوم السبت، ولأول مرة، استعداده للسماح لغادي آيزنكوت، زعيم حزب "ياشار"، بتولي منصب رئيس الوزراء أولاً في إطار حكومة وحدة وطنية مقترحة، على أن يشغل نتنياهو في هذه الحالة منصب رئيس الوزراء البديل.

وأوضح نتنياهو أنه يرى، بحكم كونه رئيساً للحزب الأكبر، أنه الأحق بقيادة حكومة وحدة وطنية، لكنه أبدى استعداده للتخلي عن هذا المبدأ، قائلاً: "نظراً لحجم التهديد الوجودي، واحتمالية تشكيل حكومة عاجزة عن مواجهة هذا التهديد، فإن مسؤوليتي كقائد تفرض عليّ تنحية كل الاعتبارات الأخرى جانباً". وأضاف نتنياهو أنه مستعد للموافقة على تولي آيزنكوت رئاسة الوزراء في المرحلة الأولى، بينما يتولى هو منصب رئيس الوزراء البديل في بداية الفترة الحكومية.

وأضاف نتنياهو أنه مستعد للموافقة على تولي آيزنكوت منصب رئيس الوزراء أولاً، بينما يشغل هو منصب "رئيس الوزراء البديل" في بداية الفترة.ودعا نتنياهو الطرفين إلى "بدء مفاوضات حقيقية وصادقة ومكثفة على الفور"، مشيراً إلى أنه يتوقع "استعداداً مماثلاً لتقديم تنازلات" من جانب آيزنكوت. وقال إن حكومة الوحدة المقترحة ستعمل على "صد هذه التهديدات وحماية أمن إسرائيل ومستقبلها".

تجدر الإشارة إلى أن آيزنكوت وقّع مؤخراً اتفاقيات ائتلافية مع حزب "الديمقراطيين" بزعامة غولان وحزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، ليصل بذلك إلى 36 مقعداً.

وإذا تمكن حزب "الليكود" وحزب "ياشار" من التوصل إلى اتفاق، فقد ينجح آيزنكوت في تأمين أغلبية برلمانية من 63 مقعداً دون الحاجة إلى أي أحزاب "حريدية" (متشددة دينياً) أو أحزاب عربية؛ وقد يصل هذا العدد إلى 82 مقعداً في حال انضمام تيار "بيحاد" بقيادة نفتالي بينيت وحزب "الصهيونية الدينية" بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وكتب لابيد: "إن مقترح نتنياهو ليس سوى خدعة مكشوفة أخرى من محتالٍ متسلسل، دأب على خداع كل شركائه ونقض كل الاتفاقات التي أبرمها".واعتبر لابيد أنه لا يمكن إجراء أي مفاوضات بشأن توسيع الحكومة المحتملة إلا بعد أداء الحكومة، التي يرأسها غادي آيزنكوت، اليمينَ الدستورية.

من جانبه، دعا غولان القادة السياسيين إلى احترام نتائج الانتخابات والمضي قدماً في تشكيل حكومة لا تضم نتنياهو، وكتب غولان: "كفى حِيلاً وألاعيب. لقد خسر نتنياهو. من واجبنا احترام إرادة الناخبين وتشكيل حكومة تغيير وإنقاذ".

في المقابل، رحب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بمقترح نتنياهو، مشيراً إلى أنه شارك في مداولات رئيس الوزراء خلال الأيام الأخيرة، وأنه مستعد ليكون ضامناً لأي اتفاق قد يتم التوصل إليه مع آيزنكوت وشركائه السياسيين.وكتب سموتريتش على منصة "إكس": "إن عرض الوحدة الذي قدمه رئيس الوزراء نتنياهو هو عرض حقيقي وصادق. أقول هذا بصفتي شخصاً قضى ساعات طويلة في مناقشة الأمر معه خلال الأيام الماضية، وشارك في المداولات واتخاذ القرار".ودعا سموتريتش آيزنكوت والمشرعين الصهاينة من تيار اليسار إلى التخلي عن مساعيهم لتشكيل حكومة أقلية تعتمد على من وصفهم بـ "أعداء إسرائيل".وحثهم بدلاً من ذلك على الاستجابة لعرض نتنياهو والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة.