قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الوشيك، تعمل الولايات المتحدة على إعداد نص قرار يندد بإيران، لكنها لم تعممه حتى الآن، ما يجعل تفاصيله غير واضحة، في خطوة قد تعقّد المحادثات الأوسع بين واشنطن وطهران، بحسب دبلوماسيون لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة.

وأبدت إيران استياءها من القرارات السابقة الصادرة عن مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدها، وغالباً ما ردت بتصعيد أنشطتها النووية أو تقليص مستوى تعاونها مع الوكالة، وفق "رويترز".

ويأتي التحرك الأميركي قبل الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، فيما تتفاوض واشنطن وطهران على تمديد وقف إطلاق النار بينهما، بما قد يمهد الطريق لمحادثات بشأن ملفات عدة، بينها البرنامج النووي الإيراني.

ويصر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة عدم السماح لإيران بصنع سلاح نووي، في حين تؤكد طهران أنها لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية.