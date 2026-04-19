تقرير: إيران تمتلك 60% من قدرات إطلاق الصواريخ التي كانت لديها عشية الحرب

بينما ألحقت الولايات المتحدة وإسرائيل ضررًا كبيرًا بقدرة إيران على إنتاج الأسلحة، إلا أن الدولة احتفظت بكمية كافية من الصواريخ، والمنصات، والطائرات المسيرة الانتحارية لتشكيل خطر على الملاحة في مضيق هرمز، بحسب ما أفادت به صحيفة "نيويورك تايمز" صباح اليوم (الأحد).

وفقًا للتقرير، لا تزال إيران تمتلك حوالي 40% من كمية الطائرات المسيرة التي كانت لديها قبل الحرب. لقد ثبت أن هذه الطائرات تشكل قوة ردع قوية. في حين أن السفن الحربية الأمريكية تسقطها بسهولة، إلا أن ناقلات النفط التجارية لديها وسائل حماية أقل.

لدى إيران أيضًا إمدادات واسعة من الصواريخ وقاذفات الصواريخ. أثناء وقف إطلاق النار، كان لديها إمكانية الوصول إلى حوالي نصف قاذفات الصواريخ لديها، ولكن في الأيام التي تلت ذلك، قامت بحفر واستخراج حوالي 100 نظام كان مدفونًا داخل كهوف ومخابئ، مما أعاد مخزون القاذفات لديها إلى حوالي 60% من الكمية التي كانت لديها قبل الحرب.

الجمهورية الإسلامية تستخرج أيضاً مخزون صواريخها، الذي دُفن بطريقة مماثلة تحت الأنقاض جراء هجمات أمريكية على مخازنها ومستودعاتها. عند الانتهاء من هذا العمل، قد تستعيد ما يصل إلى 70% من الترسانة التي كانت لديها قبل الحرب، وفقاً لتقديرات عدة. في غضون ذلك، أشار مسؤولون رسميون إلى أن إحصاء مخزون الأسلحة الإيراني ليس دقيقاً.

تقديرات الاستخبارات توفر نظرة واسعة على مدى القوة التي لا تزال بيد إيران. ولكن في حين أن التقديرات بشأن مخزون الصواريخ متباينة، هناك إجماع بين الجهات الرسمية على أن لديها ما يكفي من السلاح لوقف الملاحة في مضيق هرمز في المستقبل.