كجزء من خطوة لوضع عقبات أمام اللجنة التكنوقراطية، مررت حماس لآلاف موظفيها "وثيقة حقوق" تفصل فيها الحقوق الاجتماعية التي يستحقونها والتي تراكمت على مدى سنوات، ودعتهم للمطالبة بها من اللجنة عندما تبدأ عملها - هذا ما نشره لأول مرة صباح اليوم (الاثنين) محلل للشؤون العربية في القناة العبرية باروخ يديد.

إلى جانب الورقة التي تم تسليمها، دفعت حماس أيضًا قبل أسبوعين كامل الرواتب لجميع آلاف موظفيها وشرطتها. وكما ذُكر، فإن هدف هذه الخطوة هو وضع عقبات أمام اللجنة التي لم تدخل القطاع بعد.

كما هو معلوم، أفاد ياديد مؤخرًا بأن حماس تطالب بدمج عشرة آلاف من عناصر شرطتها أيضًا في الشرطة الجديدة التي ستعمل في إطار اللجنة، وكخطوة تمهيدية قامت بحل جهاز الأمن الداخلي التابع لها ودمجت عناصره في الحماية المدنية والشرطة الزرقاء. بالإضافة إلى ذلك، تطالب حماس بإيجاد حلول لأربعين ألف موظف كانوا يعملون تحت إدارته.

الخوف من خطة حماس للسيطرة على اللجنة التكنوقراطية

كما كشف ياديد مؤخرًا عن خطة حماس للسيطرة على اللجنة التكنوقراطية، مما أثار مخاوف حتى بين أعضاء اللجنة. وعلمت i24NEWS أنه خلال الاجتماعات التي عقدت في القاهرة، أعرب عدد من الشخصيات عن قلقهم من استمرار سيطرة حماس على غزة، على الأقل من وراء الكواليس.

أحد كبار أعضاء اللجنة قال إن "حماس تطالب بدمج نشطاء الجناح العسكري من المستويات المتوسطة والدنيا في مناصب مدنية في إطار اللجنة". وأضاف أن "حماس ألمحت إلى أنها لا تنوي التنازل عن حقائب المالية والأمن، على الأقل طالما لم يُعيّن هناك بعض من المقربين منها".