تخطط إيران لإشعال فتيل التوتر في المنطقة من خلال توسيع نطاق هجماتها في المستقبل القريب، "بما في ذلك شن ضربات تستهدف أهدافاً أمريكية وإسرائيلية"، وذلك استناداً إلى مصادر مطلعة على تقييم استخباراتي أمريكي. ومع ذلك، تدرس طهران بجدية مسألة توجيه ضربة لإسرائيل، إذ يدرك صناع القرار الإيرانيون أن الرد الإسرائيلي سيكون بلا قيود.

ووفقاً للتقييم ذاته، فإن ثمة عاملاً آخر يدخل في حسابات طهران، يتمثل في رغبتها في إحداث تغيير في الحكومة الإسرائيلية.

وتشير مصادر مطلعة على الملف إلى أن الحملة الانتخابية الجارية في إسرائيل تشكل اعتباراً رئيسياً بالنسبة لطهران؛ إذ يضع صناع القرار الإيرانيون في الحسبان أن اندلاع حرب محتدمة مع إسرائيل قد يعزز موقف معسكر اليمين، أو -في سيناريو متطرف- قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات.