مصادر لـ i24NEWS : إيران تخطط لتصعيد إقليمي، لكنها تتجنب مهاجمة إسرائيل خلال الحملة الانتخابية

وفقاً للتقييم ذاته، فإن ثمة عاملاً آخر يدخل في حسابات طهران، يتمثل في رغبتها في إحداث تغيير في الحكومة الإسرائيلية.

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المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي والرئيس الأمريكي دونالد ترامبAP Photo/Mark Schiefelbein, Vahid Salemi

تخطط إيران لإشعال فتيل التوتر في المنطقة من خلال توسيع نطاق هجماتها في المستقبل القريب، "بما في ذلك شن ضربات تستهدف أهدافاً أمريكية وإسرائيلية"، وذلك استناداً إلى مصادر مطلعة على تقييم استخباراتي أمريكي. ومع ذلك، تدرس طهران بجدية مسألة توجيه ضربة لإسرائيل، إذ يدرك صناع القرار الإيرانيون أن الرد الإسرائيلي سيكون بلا قيود.

ووفقاً للتقييم ذاته، فإن ثمة عاملاً آخر يدخل في حسابات طهران، يتمثل في رغبتها في إحداث تغيير في الحكومة الإسرائيلية.

وتشير مصادر مطلعة على الملف إلى أن الحملة الانتخابية الجارية في إسرائيل تشكل اعتباراً رئيسياً بالنسبة لطهران؛ إذ يضع صناع القرار الإيرانيون في الحسبان أن اندلاع حرب محتدمة مع إسرائيل قد يعزز موقف معسكر اليمين، أو -في سيناريو متطرف- قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات.

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