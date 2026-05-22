حذّر أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية، من أن أي تغيير في وضع مضيق هرمز أو محاولة فرض سيطرة عليه يمثل “سابقة خطيرة” قد تنعكس تداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي.

وقال قرقاش إن أي تصعيد عسكري جديد في المنطقة بين الولايات المتحدة وايران من شأنه أن يزيد تعقيد الأوضاع، مؤكداً ضرورة الدفع نحو حلول سياسية تعالج جذور الأزمات وتجنب المنطقة مزيداً من التوتر.

وأشار إلى أن البرنامج النووي الإيراني بات يشكل “مصدر القلق الأول” بالنسبة لدولة الإمارات، في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية، لافتاً إلى أهمية التعامل مع هذا الملف ضمن إطار دبلوماسي شامل.

وفي ما يتعلق بالمبادرة الأوروبية الخاصة بمضيق هرمز، أوضح قرقاش أن تفعيلها سيكون بعد انتهاء الصراع الحالي، معتبراً أن تفاصيلها وآليات تنفيذها لا تزال غير واضحة حتى الآن.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه التحذيرات الإقليمية والدولية من تداعيات التوترات في منطقة الخليج على أمن الملاحة والطاقة والتجارة العالمية.