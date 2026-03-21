أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية نقلًا عن مصدر أمني أن الارتفاع في عدد إطلاقات الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل منذ ظهر الخميس يعود جزئيًا إلى الظروف الجوية السائدة داخل إيران، ولا سيما كثافة السحب التي تؤثر على عمليات الطائرات المسيّرة.

وبحسب المصدر لهيئة البث الرسمية، فإن هذه الظروف تعيق عمل الطائرات المسيّرة الإسرائيلية والأمريكية فوق الأجواء الإيرانية، ما يمنح الجانب الإيراني هامشًا أوسع لتنفيذ عمليات إطلاق صواريخ باليستية مع شعور أكبر بالأمان النسبي.

وأكد مسؤول عسكري في الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو يواصل عملياته في الأجواء الإيرانية رغم التحديات، بهدف استهداف منصات الإطلاق والتعامل مع التهديدات في الوقت الفعلي.

وفي السياق ذاته، تشير تقديرات أمنية إسرائيلية إلى أن إيران قد تركز خلال الأيام المقبلة على زيادة وتيرة إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، رغم أن الأعداد الحالية لا تزال محدودة نسبيًا، حيث يتم إطلاق دفعات صغيرة لا تتجاوز عشرات الصواريخ يوميًا.

كما أفادت التقديرات بأن إسرائيل اعترضت جزءًا من الطائرات المسيّرة والصواريخ التي أُطلقت، في حين تم توجيه بعض الهجمات نحو دول أخرى في منطقة الخليج. وتشير التوقعات إلى أن تحسن الأحوال الجوية في إيران قد يؤدي إلى تغيّر في طبيعة العمليات خلال الفترة المقبلة.