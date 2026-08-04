تحذير استخباراتي: إيران تسعى لجرّ الصين وروسيا إلى أزمة هرمز

في خضم المفاوضات الجارية لفتح مضيق هرمز، تحذر مصادر استخباراتية غربية من أن إيران ستسعى إلى جرّ الصين وروسيا إلى حرب. وتقدم طهران لموسكو وبكين إعفاءً كاملاً أو شروطاً تفضيلية من رسوم الخدمات التي تفرضها على عبور المضيق، بينما ستُلزم الدول الأخرى - وعلى رأسها حلفاء الولايات المتحدة - بدفع الرسوم كاملة.

تهدف هذه الإعفاءات إلى خلق تبعية اقتصادية واستراتيجية تُعمّق ارتباط الصين وروسيا بالخطوة الإيرانية. فالقوتان، اللتان تجنبتا حتى الآن التدخل العسكري المباشر، لكنهما قدمتا معلومات استخباراتية وتقنية عبر الأقمار الصناعية، تتلقيان الآن حافزاً اقتصادياً للحفاظ على سيطرة إيران على الممر الملاحي.

وتشير مصادر استخباراتية إلى النهج الذي يتبناه مجتبى خامنئي: التعامل مع مضيق هرمز كأصل سيادي إيراني وليس كممر دولي مفتوح.

إذا تم تنفيذ هذه الخطوة، فقد تزيد من مشاركة الصين وروسيا في القتال من أجل مضيق هرمز، وتضعف الضغط الدولي على طهران، وتحول المضيق إلى رصيد يعتمد على موافقتهم - وهذا هو الاتجاه الذي يحاول مجتبى ترسيخه.