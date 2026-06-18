قبل يوم من مراسم التوقيع في جنيف: رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعقد مساء اليوم (الخميس) اجتماعاً للكابنيت المصغر، وذلك في إطار معركة الصد أمام واشنطن فيما يتعلق بحرية العمل في لبنان ومنطقة الحزام الأمني. في إسرائيل يعبرون عن قلقهم من مذكرة التفاهم ويوضحون: "لن نخرج من المنطقة الأمنية".

سيحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية، مع وزراء الكابينت المصغر وكبار مسؤولي الأمن، إيجاد حل للنقطة الأكثر إلحاحاً على جدول الأعمال - المعركة للحفاظ على حرية العمل الإسرائيلية في لبنان، وخاصة الاستمرار في السيطرة على منطقة العازل في جنوب البلاد.

أُجري النقاش على خلفية استمرار الخلاف مع البيت الأبيض في ظل التوقيع على الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وهدفه أيضًا الاستعداد لإعادة إعمار إيران في اليوم التالي للاتفاق.

مصدر إسرائيلي أفاد: "نحن نحاول التأثير، ولسنا متأكدين إذا كان ذلك سيساعد". في إسرائيل تسود حالة من عدم اليقين حول موقف ترامب الدقيق، ولذلك يحاولون التأثير قدر الإمكان على صياغة التفاهمات بعد أن لم تؤدِ الجهود حتى الآن إلى النتيجة المرجوة. نتنياهو أوضح اليوم موقفه بشكل قاطع: "لن نخرج من منطقة الأمان طالما أن الاحتياجات الأمنية تتطلب ذلك".

بالتوازي، نشر الجيش الإسرائيلي اليوم خريطة انتشار القوات في لبنان، في خطوة تُعتبر في القدس أيضًا بمثابة إعلان نوايا بشأن استمرار الوجود الإسرائيلي في المنطقة. ومع ذلك، هناك صعوبة كبيرة جدًا في التوصل إلى تفاهمات مع البيت الأبيض. وقال المصدر: "في نهاية المطاف، من يقرر هو الرئيس".

في ظل المطلب الإيراني بانسحاب إسرائيل من لبنان، أفيد أنه في الأسابيع الأخيرة دعم الأميركيون أيضاً هذه الفكرة، إذ قالوا إنه إذا لم تتمكن إسرائيل خلال عامين ونصف من حل المشكلة في لبنان، يجب تجربة حل آخر. في إسرائيل، كما ذُكر، لا ينوون الاستجابة لهذا المطلب.

بالإضافة إلى قضية لبنان، من المتوقع أن يناقش الكابينت، كما ذُكر، أيضًا الواقع الاستراتيجي الجديد الذي نشأ مقابل إيران، حيث تخرج الدولة من الاتفاق أقوى وأكثر تعافياً. يوم أمس أدلى الرئيس ترامب بتصريحات أثارت قلقاً في إسرائيل، عندما تطرق إلى حق إيران في امتلاك صواريخ باليستية. في إسرائيل يوضحون أن الحديث يدور عن تهديد لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة: "إسرائيل لا تستطيع العيش إلى جانب تهديد كهذا"، ويستعدون لواقع جولات إضافية مع إيران، حتى في حال لم تكن الولايات المتحدة جزءاً من القتال.