الكابينيت الإسرائيلي يبحث مساء اليوم إدخال القوة متعددة الجنسيات إلى غزة ودفع مشروع الحي الإماراتي في رفح
• الجيش الباكستاني سيرسل قوات «دفاعية» إلى السعودية ضمن «تحالف مكة» • الكابينيت يبحث إدخال قوة متعددة الجنسيات ودفع مشروع الحي الإماراتي في رفح
أخبار وتحديثات عاجلة بالوقت الفعلي، 29.11.2026: أبرز أخبار اليوم، والتحديثات المستمرة، وأهم العناوين.
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الحوثيون يتهمون السعودية بقصف ميناء رأس عيسى ويهددون باستهداف جميع موانئها
أفادت قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين بأن السعودية شنّت هجوماً على ميناء رأس عيسى، القريب من ميناء الحديدة شمال غربي اليمن.
وعقب الهجوم، وفي أعقاب إصدار تحذير بالإخلاء، هدد الحوثيون بأن جميع الموانئ السعودية ستصبح أهدافاً للرد على الهجمات، ونشروا بدورهم ما وصفوه بـ«تحذيرات إخلاء».
كما دعا الحوثيون جميع العاملين إلى مغادرة الموانئ الواقعة على سواحل البحر الأحمر، في خطوة تنذر بتصعيد التوتر والتهديدات المتبادلة في المنطقة.
الرئيس الإيراني: «نحن في حرب اقتصادية»
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران تخوض «حرباً اقتصادية»، مشيراً إلى أن حكومته تعمل على إزالة العقبات أمام النقابات والاتحادات العمالية، وتكييف آليات العمل مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وكتب بزشكيان، في منشور على منصة «إكس»، أنه التقى رؤساء النقابات والمنظمات العمالية، وأبلغهم بأن إيران تواجه حرباً اقتصادية.
وأضاف: «اتفقنا على إزالة العقبات من طريقكم، من خلال تجاوز الآليات السابقة وتكييفها مع واقع ظروف الحرب. ومن خلال الفهم المتبادل للظروف التي يواجهها كل طرف والعمل المشترك، سنتجاوز هذه المرحلة أيضاً».
وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد، والتوترات الإقليمية والدولية المحيطة بها.
الحرس الثوري الإيراني: تضرر ناقلتي نفط جراء انفجار ألغام بحرية في مضيق هرمز
أعلن الحرس الثوري الإيراني تعرض ناقلتي نفط لألغام بحرية في مضيق هرمز، ما أدى إلى انفجار إحداهما واندلاع النيران في الأخرى، وفق ما جاء في بيان صادر عنه.
وأوضح البيان أن الناقلة الأولى، وهي ناقلة عملاقة تحمل أكثر من مليوني برميل من النفط الخام، اصطدمت بلغم بحري شمال أحد الموانئ العُمانية، ما أدى إلى انفجارها.
وأضاف الحرس الثوري أن الناقلة الثانية اصطدمت أيضاً بلغم بحري أثناء خروجها من مضيق هرمز، قبل أن تشتعل فيها النيران.
ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية بشأن هوية الناقلتين أو حجم الأضرار والخسائر البشرية، كما لم تتوفر معلومات مستقلة تؤكد الرواية الإيرانية.
الكابينيت الإسرائيلي يبحث إدخال القوة متعددة الجنسيات إلى غزة ومشروع الحي الإماراتي في رفح
من المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) اجتماعاً مساء اليوم، لبحث إدخال القوة متعددة الجنسيات (ISF) إلى قطاع غزة، إلى جانب دفع مشروع إنشاء الحي الإماراتي في مدينة رفح.
ويأتي بحث دخول القوة الدولية استجابة لمطالب مسؤولين كبار في «مجلس السلام»، الذين يشيرون إلى أن إسرائيل لم توقّع بعد على الاتفاق القانوني الذي ينظم شروط دخول القوة ومهامها في القطاع.
كما سيبحث الكابينيت سبل المضي قدماً في مشروع بناء الحي الإماراتي، المقرر إقامته في منطقة تقع تحت السيطرة الإسرائيلية في رفح، جنوب قطاع غزة.
وتعكس هذه الملفات استمرار النقاشات بشأن ترتيبات المرحلة المقبلة في غزة، سواء على مستوى الوجود الدولي أو المشاريع السكنية وإعادة تنظيم المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
الجيش الباكستاني يعلن إرسال قوات إلى السعودية لتعزيز منظومة الدفاع بموجب اتفاقية دفاع مشتركة
أعلن الجيش الباكستاني إرسال قوات إلى السعودية بهدف «تعزيز منظومة الدفاع»، وذلك تنفيذاً لاتفاقية الدفاع التي وقّعها البلدان ضمن إطار «تحالف مكة».