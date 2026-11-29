الرئيس الإيراني: «نحن في حرب اقتصادية»

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران تخوض «حرباً اقتصادية»، مشيراً إلى أن حكومته تعمل على إزالة العقبات أمام النقابات والاتحادات العمالية، وتكييف آليات العمل مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وكتب بزشكيان، في منشور على منصة «إكس»، أنه التقى رؤساء النقابات والمنظمات العمالية، وأبلغهم بأن إيران تواجه حرباً اقتصادية.

وأضاف: «اتفقنا على إزالة العقبات من طريقكم، من خلال تجاوز الآليات السابقة وتكييفها مع واقع ظروف الحرب. ومن خلال الفهم المتبادل للظروف التي يواجهها كل طرف والعمل المشترك، سنتجاوز هذه المرحلة أيضاً».

وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد، والتوترات الإقليمية والدولية المحيطة بها.