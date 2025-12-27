أكثر من 20 دولة ترفض اعتراف إسرائيل بأرض الصومال(صوماليلاند)

أكد وزراء خارجية السعودية ومصر والجزائر وجزر القمر وجيبوتي وجامبيا وإيران والعراق والأردن والكويت وليبيا، والمالديف ونيجيريا وسلطنة عمان وباكستان والسلطة الفلسطينية وقطر والصومال والسودان وتركيا واليمن، ومنظمة التعاون الإسلامي، رفضهم القاطع لإعلان إسرائيل اعترافها بإقليم "أرض الصومال"(صوماليلاند) الكائن في الصومال، وذلك على ضوء التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي، والبحر الأحمر، وتأثيراته الخطيرة على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يعكس كذلك عدم اكتراث إسرائيل الواضح والتام بالقانون الدولي.

وأدان الوزراء بأشد العبارات هذا الاعتراف، معتبرين أنه "يمثل خرقا سافرا لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، الذي أكد على الحفاظ على سيادة الدول، ووحدة وسلامة أراضيها".وأعربوا عن "الدعم الكامل لسيادة الصومال، ورفض أي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدة الصومال، وسلامته الإقليمية، وسيادته على كامل أراضيه"، وأكدوا على أن "الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديداً للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

ومن جهته أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، على احترامه لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه وفقا لدستوره وميثاقي الاتحادين الأوروبي والإفريقي. ودعا إلى حوار بناء بين أرض الصومال والحكومة الصومالية لحل الخلافات العالقة.

فيما يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة غدا الأحد اجتماعًا طارئًا بمقر الأمانة العامة، لمناقشة خطورة الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال كدولة مستقلة.