الجيش الإسرائيلي يتراجع عن قراره ولن يخلي سكان البيوت المحاصرة في قصرة
تطرق مايك هاكابي إلى أحداث قرية قصرة عبر حسابه على موقع إكس، وزعم أن الأمريكيين تعاونوا مع الجيش الإسرائيلي والشرطة للقضاء على "الإرهابيين الإسرائيليين". • آخر التحديثات
هاجم السفير الأمريكي مايك هاكابي صباح اليوم (الخميس) استيلاء مستوطنين على منزل في قرية قصرة قرب نابلس، واصفاً اياهم بـ"الإرهابيين الإسرائيليين". وبحسب تقارير فلسطينية، كانت قوات الجيش الإسرائيلي تتواجد في القرية نفسها طوال الليل، في حين أفيد عن إخلاء البؤرة الاستيطانية في محيط قرية جالود.
كاتس بشأن حصار قصرة: إسرائيل ترفض بشكل قاطع أعمال العنف والفوضى
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، رفضه لأعمال العنف والفوضى التي وقعت في قرية قصرة بالضفة الغربية، في ظل استمرار التوتر على خلفية حصار عائلات فلسطينية في المنطقة.
وقال كاتس خلال مراسم إقامة مستوطنة "غانيم" إن موقف إسرائيل من أعمال العنف "واضح بشكل قاطع"، مضيفًا أن السلطات المختصة هي التي يجب أن تتولى فرض القانون والنظام، وليس جهات أخرى.
وأشار وزير الأمن الإسرائيلي إلى أن أعمال العنف تلحق، بحسب قوله، "ضررًا كبيرًا جدًا" بصورة إسرائيل وعلاقاتها مع حلفائها، مؤكدًا أن التعامل مع أي اضطرابات يجب أن يتم من خلال الجهات المخولة قانونيًا.
وقال كاتس: "نحن ضد العنف. لا يوجد شيء اسمه عنف المستوطنين"، في إشارة إلى موقفه من الأحداث الأخيرة في قصرة والضفة الغربية.
الجيش الإسرائيلي يتراجع عن إخلاء عائلات محاصرة في قصرة ويهدم بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين
تراجع الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن قرار كان قد اتخذه بإخلاء سكان المنازل المحاصرة في قرية قصرة بالضفة الغربية، بهدف تنفيذ عملية عسكرية كانت مقررة لعدة أيام.
وبحسب القرار الجديد، وجّه قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، اللواء آفي بلوت، القوات إلى دخول المنازل غير المأهولة فقط، ما يعني عدم إخلاء السكان من المنازل التي ما زالت مأهولة.
وفي غضون ذلك، هدمت قوات الأمن الإسرائيلية خلال ساعات الليل بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين في المنطقة «B»، إحداهما في أطراف قصرة والأخرى في قرية جالود، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.
كما صادرت القوات معدات كانت موجودة في الموقع، واحتجزت إسرائيليًا واحدًا للتحقيق.
ورغم إخلاء البؤرتين، أفاد سكان المنطقة باستمرار وجود مستوطنين في محيط أراضيهم، وسط توتر متواصل على خلفية الأحداث الأخيرة في قصرة والقرى المجاورة.
قوات اليمام تعتقل خلية من 3 مسلحين في جنين قبل تنفيذ هجوم محتمل
اعتقلت قوات وحدة اليمام الإسرائيلية الخاصة، خلال عملية ليلية في مدينة جنين، خلية مكونة من ثلاثة مسلحين، يُشتبه في أنهم كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم خلال فترة زمنية قريبة.
وبحسب المعلومات الأولية، داهمت القوات المنزل الذي كان الثلاثة يختبئون داخله، وتمكنت من مباغتتهم واعتقالهم بينما كانوا لا يزالون في أسرّتهم، قبل أن يتمكنوا من الخروج لتنفيذ الهجوم المشتبه به.
في لبنان، وردت أنباء تفيد بأن الجيش الإسرائيلي يقوم بتفجيرات في قرية مجدل زون في صور، جنوب البلاد
https://x.com/i/web/status/2087836470996357578
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الجيش الإسرائيلي: "رصدت قوات الفريق القتالي التابع للواء المظليين، العاملة في جنوب قطاع غزة، أمس، إرهابياً عبر الخط الأصفر واقترب من القوات بشكل يشكل تهديداً مباشراً. وبعد رصده، ردت القوات بإطلاق النار للقضاء على التهديد، وتم تحديد إصابة. وتنتشر قوات الجيش الإسرائيلي في القيادة الجنوبية بالمنطقة وفقاً للاتفاق، وستواصل العمل للقضاء على أي تهديد مباشر."
رحب المسؤول الكبير في حركة حماس باسم نعيم بالبيان الذي أصدره أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي، والذي دعا فيه إلى إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان وغزة.
ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية شككوا في مصداقية التهديد الإيراني باغتيال دونالد ترامب، وهو تحذير نُقل من إسرائيل وأدى إلى اتخاذ إجراءات أمنية استثنائية، بما في ذلك نقل الرئيس من تركيا على متن طائرة عسكرية بديلة.
السفير هاكابي يعلق على التمركز في قرية قصرة: "الإرهاب عملٌ دنيء. لقد عملنا مع الجيش الإسرائيلي والشرطة لإخراجهم".
شنّ سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مايك هاكابي، هجومًا لاذعًا على الادعاءات التي تزعم أن السفارة الأمريكية وهو لا يتخذان أي إجراء حيال أعمال العنف التي يرتكبها الإسرائيليون في الضفة الغربية، وتحديدًا في قرية قصرة، ويصف هذه التقارير بأنها "أكاذيب".
وفي تغريدة شديدة اللهجة نشرها على حسابه على منصة إكس، أشار هاكابي إلى حادثة مضايقة عائلة فلسطينية، وأوضح أن السفارة كانت منخرطة بشكل كبير في التعامل مع الحادثة: "كانت السفارة منخرطة بشكل كبير. وصل الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية إلى مكان الحادث بناءً على طلبنا لإخراج الإرهابيين الإسرائيليين الذين ارتكبوا هذا الفعل. إن أفعال من قاموا بهذا الاعتداء على منزل العائلة جريمةٌ بكل المقاييس".
ونفى هاكابي مزاعم ضرورة تدخل البيت الأبيض: "لم يتدخل البيت الأبيض لأننا كنا نُطلع واشنطن على الوضع بشكل منتظم".
ثم استخدم السفير عبارات شديدة اللهجة ضد الجناة قائلاً: "إن أفعال من ارتكبوا هذا العمل الإرهابي المروع، الذي يهدف إلى ترهيب ومضايقة العائلة، مقززة. لا يوجد أي مبرر لمثل هذا السلوك الوحشي. والقول بأن السفارة الأمريكية أو السفير لم يكترثا أو لم يفعلا شيئاً ليس صحيحاً على الإطلاق."
https://x.com/i/web/status/2087736809069465867
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