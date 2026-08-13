كاتس بشأن حصار قصرة: إسرائيل ترفض بشكل قاطع أعمال العنف والفوضى

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، رفضه لأعمال العنف والفوضى التي وقعت في قرية قصرة بالضفة الغربية، في ظل استمرار التوتر على خلفية حصار عائلات فلسطينية في المنطقة.

وقال كاتس خلال مراسم إقامة مستوطنة "غانيم" إن موقف إسرائيل من أعمال العنف "واضح بشكل قاطع"، مضيفًا أن السلطات المختصة هي التي يجب أن تتولى فرض القانون والنظام، وليس جهات أخرى.

وأشار وزير الأمن الإسرائيلي إلى أن أعمال العنف تلحق، بحسب قوله، "ضررًا كبيرًا جدًا" بصورة إسرائيل وعلاقاتها مع حلفائها، مؤكدًا أن التعامل مع أي اضطرابات يجب أن يتم من خلال الجهات المخولة قانونيًا.

وقال كاتس: "نحن ضد العنف. لا يوجد شيء اسمه عنف المستوطنين"، في إشارة إلى موقفه من الأحداث الأخيرة في قصرة والضفة الغربية.