أعاد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم الخميس حقوق التصويت لسوريا، مشيراً إلى "تغير كبير في الظروف" منذ سقوط الرئيس السابق بشار الأسد. وقد كافأ المجلس دمشق على "تعاونها البنّاء" مع المنظمة واستعدادها لتدمير مخزونات الذخائر السامة التي كانت مخفية سابقاً. واعتبر المدير العام للمنظمة، فرناندو أرياس، ذلك "تقدماً ملموساً تحقق من خلال التعاون المستمر."

تم تجريد سوريا من حق التصويت في عام 2021 بعد أن ثبت أن قواتها استخدمت الغازات السامة مرارًا خلال الحرب الأهلية، وهي المرة الأولى التي يتعرض فيها عضو لمثل هذا الجزاء. وعلى الرغم من أن الخطوة كانت ذات طابع رمزي إلى حد كبير، إلا أنها بعثت برسالة مفادها أن انتهاكات اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997 لن تُقبل. وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن السلطات الانتقالية في سوريا "التزمت بالوفاء بالتزامات سوريا بموجب الاتفاقية، واتخذت منذ ذلك الحين خطوات ملموسة."

في مايو، قال مسؤول سوري لوكالة رويترز إن القيادة الانتقالية اكتشفت بقايا من برنامج الأسلحة الكيميائية السري للأسد، بما في ذلك مواد خام وذخائر مماثلة لتلك التي استخدمت في هجمات الغاز السابقة. وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشكل منفصل في ذلك الشهر أن العشرات من القنابل والصواريخ الكيميائية المتبقية من حكم الأسد تم العثور عليها بعد فتح مواقع أسلحة غير معلنة سابقاً أمام المفتشين. كما أقر المجلس خططاً لتدمير جزء من ذلك المخزون، بما في ذلك مواد غاز الأعصاب، في موقع في القطيفة شمال دمشق.

خلصت تحقيقات الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المتكررة إلى أن قوات الحكومة السورية استخدمت غاز الأعصاب السارين وبراميل الكلور المتفجرة في هجمات أودت بحياة أو أصابت الآلاف؛ وقد نفت سوريا وحليفتها روسيا ذلك في ذلك الوقت. عندما انضمت سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013 تحت ضغط غربي، أعلنت حكومة الأسد عن وجود أسلحة كيميائية في 26 موقعاً، رغم أن المنظمة تعتقد أن هناك نحو 100 موقع آخر لم يتم التصريح عنها.

تعهد الرئيس أحمد الشرع، وهو مقاتل متمرد سابق قاد الهجوم الذي أسقط الأسد، بتدمير أي أسلحة كيميائية متبقية من النظام السابق بينما يعمل على إعادة بناء سوريا واستعادة العلاقات مع الغرب.

قال المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنه سيواصل مراقبة تقدم سوريا، وسيتخذ قرارات إضافية حسب الحاجة من أجل القضاء على الأسلحة المتبقية التي ورثتها عن حكومة الأسد.