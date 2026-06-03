أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"المجنون للغاية" خلال إحدى المحادثات بينهما، موضحاً أن ذلك جاء على خلفية قلقه من استمرار العمليات العسكرية في لبنان.

وقال ترامب، في مقابلة مع برنامج "Pod Force One"، إنه لم يكن غاضباً من نتنياهو، لكنه كان "منزعجاً بعض الشيء" من استمرار المواجهة في الساحة اللبنانية، مضيفاً في الوقت نفسه أنه لا يزال يكنّ تقديراً كبيراً لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأضاف ترامب: "أنا معجب جداً ببيبي، وقد عملنا معاً بشكل ممتاز"، في إشارة إلى العلاقة الوثيقة التي جمعته بنتنياهو خلال فترة وجوده في البيت الأبيض.

وفي الملف الإيراني، كشف الرئيس الأمريكي أنه يتوقع لقاء المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، لكنه أشار بشكل ساخر إلى التقارير المتداولة بشأن وضعه الصحي، قائلاً إن "من يصدق تلك الروايات سيعتقد أنه يفتقد أجزاءً كثيرة من جسده".

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة على صعيد العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، إلى جانب استمرار الجهود الدبلوماسية المرتبطة بالملف الإيراني والتوترات الإقليمية.

اليكم تصريحاته: