أفاد مصدر دبلوماسي لصحيفة "ندى الوطن" اللبنانية: "دخلت المواجهة بين إسرائيل من جهة، وحزب الله، وإيران من وراءه، مرحلة جديدة من الرسائل الأمنية المعقدة. ووفقًا للمصدر، جرت اتصالات رفيعة المستوى بين لبنان والولايات المتحدة بهدف وقف التصعيد

وأوضح المصدر أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل قيادات بارزة في حزب الله كانت بمثابة رسالة قوية للحزب، وجاءت عقب عملية أمنية نُفذت قبل نحو أسبوع من الهجوم، ولا يزال حزب الله يُبقيها سرية. ويرى المصدر أنه لا يُتوقع صدور أي إعلان رسمي بشأن العملية أو إعلان المسؤولية عنها في المستقبل."