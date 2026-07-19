أعلن الجيش الإسرائيلي فرض منطقة عسكرية مغلقة في أجزاء من النقب الغربي، استعدادًا لمسيرة تنظمها حركة "نحالا" اليمينية، والتي تهدف إلى الدعوة لإعادة الاستيطان في قطاع غزة، وسط مشاركة متوقعة لوزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي.

وأوضح الجيش أن قرار الإغلاق جاء عقب تقييم أمني، على أن يسري من صباح الأحد وحتى صباح الاثنين، ويشمل المنطقة الممتدة من مفترق ياد مردخاي باتجاه كرم أبو سالم، مع السماح لسكان المنطقة والعاملين فيها بالمرور إلى البلدات الواقعة داخل نطاق الإغلاق.

وتحمل المسيرة شعارات تدعو إلى "العودة إلى غزة بعد 21 عامًا"، في إشارة إلى خطة الانسحاب الإسرائيلي من القطاع عام 2005، ويشارك فيها عدد من الوزراء، بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى جانب وزراء ونواب آخرين من أحزاب الائتلاف.

وبحسب منظمي المسيرة، فإن المشاركين يعتزمون التوجه نحو المناطق المحاذية لقطاع غزة، مع وجود دعوات من بعض الجهات لدخول أراضي القطاع، رغم القيود والإجراءات التي أعلنها الجيش.

من جهتها، أكدت دانييلا فايس، إحدى قيادات حركة "نحالا"، أن المسيرة ستقام في موعدها رغم إعلان المنطقة العسكرية المغلقة، معتبرة أن قرار الجيش يعكس حجم الاهتمام الشعبي بالمبادرة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الدعوات داخل أوساط اليمين الإسرائيلي لإعادة إقامة مستوطنات في شمال قطاع غزة، وهو طرح كان وزير المالية سموتريتش قد أعلنه سابقًا، مؤكدًا استعداد مجموعات استيطانية للعودة فور صدور قرار سياسي يسمح بذلك.

ويعكس فرض المنطقة العسكرية المغلقة حساسية الحدث أمنيًا، في وقت تواصل فيه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تقييم تداعيات أي تحركات جماهيرية بالقرب من حدود قطاع غزة.