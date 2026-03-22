زامير يحذر: صواريخ إيران تهدد أوروبا ويكشف عن تنسيق مع دول الخليج

شدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ايال زامير على أن مدى الصواريخ الإيرانية لم يعد يقتصر على المنطقة، بل يمتد ليشمل عواصم أوروبية كبرى مثل برلين وباريس وروما، معتبرًا أن هذه القدرات تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الدولي.

وفي تصريحاته، أوضح زامير أن استهداف قاعدة دييغو غارسيا عبر صواريخ باليستية بعيدة المدى يمثل “رسالة” حول حجم القدرات التي تمتلكها إيران، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه التهديدات في مراحلها المبكرة ضروري لتفادي تداعيات أوسع.

وأضاف أن التاريخ يُظهر أن تجاهل التهديدات أو التراخي في مواجهتها لا يؤدي إلى زوالها، بل يمنحها فرصة للتعاظم، مؤكدًا أن امتلاك أنظمة تسليح متقدمة بيد جهات “راديكالية” يشكل خطرًا يتجاوز حدود المنطقة ليطال الأمن العالمي.

كما لفت زامير إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة بوتيرة تهدف إلى إضعاف القدرات الإيرانية، مشيرًا إلى أن ما تحقق حتى الآن “يمثل تقدمًا تراكمياً على المستويات العسكرية والاقتصادية والاستراتيجية”، على حد تعبيره.

وفي سياق متصل، أكد أن التنسيق الإقليمي قائم، وقال إنه تحدث مع رؤساء أركان دول الخليج وأطلعهم على آخر المستجدات بشأن الضربات الإسرائيلية والمواجهة مع الصواريخ الإيرانية. وقال زامير: "يرسل لي نظرائي من جميع أنحاء المنطقة رسائل تقدير وإعجاب بقدراتنا الدفاعية والهجومية والاستخباراتية الفريدة. إنهم يدركون تمامًا حجم التهديد ويطلبون منا الاستمرار في إزالة الخطر".

واختتم زامير تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية لا تزال في منتصف الطريق، وأن المواجهة مرشحة للاستمرار خلال الفترة المقبلة، مع إبقاء جميع السيناريوهات مفتوحة.