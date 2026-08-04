أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، عدم وجود مانع من عقد لقاء رسمي بين الحزب والقيادة السورية الجديدة في المستقبل، في أول إشارة علنية من جانب الحزب إلى إمكانية إجراء مثل هذا التواصل.

وجاء موقف قاسم بعد تصريحات مماثلة للرئيس السوري أحمد الشرع، الذي أشار في وقت سابق إلى وجود اتصالات مع الحكومة اللبنانية بهدف الحفاظ على استقرار لبنان، مؤكدًا أن أي فوضى داخل لبنان ستنعكس بشكل مباشر على سوريا.

وقال قاسم إن "سوريا المستقرة تشكل دعمًا للبنان كما أن لبنان المستقر يشكل دعمًا لسوريا"، مشددًا على أهمية استقرار البلدين في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.

وفي الملف اللبناني، أكد الأمين العام لحزب الله أن استقرار لبنان يرتبط بما وصفه بـ"استقرار الجنوب اللبناني"، معتبرًا أن الخيار أمام إسرائيل هو "الانسحاب الكامل" من المناطق التي ما زالت تحت سيطرتها.

كما أعلن قاسم دعم الحزب لانتشار الجيش اللبناني في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، وقال إن حزب الله "يدعم ويساعد بكل الإمكانات" في هذا المسار، في إشارة إلى الترتيبات الأمنية الجارية في الجنوب.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد قال في مقابلة مع قناة "الجزيرة" إن دمشق تجري اتصالات مع الحكومة اللبنانية لضمان استقرار لبنان، محذرًا من أن أي اضطرابات في الساحة اللبنانية ستؤثر على سوريا.

وأكد الشرع دعمه لحصر قرار السلاح والقرارات المتعلقة بالحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية وجيشها، في موقف يعكس توجهًا نحو تعزيز دور المؤسسات الرسمية في لبنان.