السعودية: إصابة 4 أشخاص في الرياض واستهداف مبنى تابع لشركة أرامكو واندلاع حريق

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، نقلًا عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، بتعرض مبنى تابع لإدارة شركة النفط السعودية «أرامكو» في مدينة الظهران لهجوم، ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع، دون تسجيل إصابات.

وفي سياق متصل، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي إصابة أربعة أشخاص في الرياض جراء سقوط شظايا ناتجة عن عملية اعتراض، مشيرة إلى وقوع أضرار طفيفة في 15 منزلًا سكنيًا في العاصمة.