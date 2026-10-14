الحرس الثوري الإيراني يهدد واشنطن: أي هجوم جديد سيُقابل برد أقوى وتداعيات أشد إيلامًا | تحديثات مستمرة
أفيد في السعودية عن إصابة أربعة أشخاص وتعرض 15 منزلا لأضرار في الرياض، بعد اعتراض صاروخ حوثي أُطلق نحو المنطقة • ترامب أدلى بتصريحات حادة ضد إيران: "انتظروا وشاهدوا ماذا سنفعل بهم"
أخبار لحظة بلحظة، 26.10.14: جميع الأخبار الرئيسية لليوم، تحديثات مستمرة وأبرز العناوين.
على الأجندة:
- ترامب يهدد إيران من ألاسكا: «انتظروا لتروا ما سنفعله بهم»
- الجيش السعودي: إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلًا في الرياض جراء سقوط شظايا عقب هجوم حوثي
- رويترز: إيران تستخدم «تكتيكات جديدة» لاستهداف السفن العابرة لمضيق هر
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السعودية: إصابة 4 أشخاص في الرياض واستهداف مبنى تابع لشركة أرامكو واندلاع حريق
أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، نقلًا عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، بتعرض مبنى تابع لإدارة شركة النفط السعودية «أرامكو» في مدينة الظهران لهجوم، ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع، دون تسجيل إصابات.
وفي سياق متصل، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي إصابة أربعة أشخاص في الرياض جراء سقوط شظايا ناتجة عن عملية اعتراض، مشيرة إلى وقوع أضرار طفيفة في 15 منزلًا سكنيًا في العاصمة.
الحرس الثوري الإيراني يهدد واشنطن: أي هجوم جديد سيُقابل برد أقوى وتداعيات أشد إيلامًا
وقال متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن شن حرب جديدة على إيران لا يبدو منطقيًا بالنسبة إلى الولايات المتحدة، لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال، معتبرًا أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحتاج إلى تحقيق إنجاز قبل انتخابات التجديد النصفي.
وأضاف أن إيران مستعدة للرد على أي عدوان جديد بقوة أكبر مما كانت عليه في السابق، محذرًا من أن التداعيات ستكون «أكثر إيلامًا بكثير» للولايات المتحدة.
تقرير: إيران تعيّن قائدًا جديدًا للوحدة السرية المسؤولة عن التخطيط لعمليات ضد معارضي النظام
أفاد موقع «إيران إنترناشيونال» المعارض بأن مجتبى حاجي لسان، البالغ من العمر 64 عامًا، عُيّن رئيسًا للوحدة المرتبطة بالتخطيط لعمليات سرية تستهدف معارضي النظام الإيراني، والمعروفة سابقًا باسم الوحدة 840.
وبحسب التقرير، شغل حاجي لسان سابقًا منصب رئيس قسم الاستخبارات في الوحدة، ويخلف يزدان مير، الذي قُتل في غارة إسرائيلية محددة في السادس من أبريل/نيسان.
السعودية: تعرض مبنى مكاتب تابع لشركة طاقة في البلاد لهجوم - دون وقوع إصابات
تقارير من قطاع غزة: مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم بمروحية حربية على مبنى سكني بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة
رويترز: إيران تستخدم «تكتيكات جديدة» لاستهداف السفن العابرة لمضيق هرمز
الخارجية الأميركية تنفي تحويل إيران 200 مليون دولار لحزب الله: أمواله تأتي من أنشطة إجرامية
نفت وزارة الخارجية الأميركية صحة التقارير التي تحدثت عن حصول حزب الله على 200 مليون دولار نقدًا من إيران خلال سبتمبر/أيلول، بزعم تقديم المساعدة للنازحين جراء الحرب، متهمة الحزب بتمويل أنشطته عبر الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن «الأموال الإيرانية التي يزعم حزب الله الحصول عليها غير موجودة ببساطة»، مضيفًا أن الحزب يعوّض الأموال التي لا يتلقاها من إيران عبر أنشطة إجرامية، من بينها تهريب المخدرات والتعاون مع كارتلات المخدرات في أميركا اللاتينية.
ودعا المسؤول الأميركي حزب الله إلى التوقف عن «الادعاءات الكاذبة»، مضيفًا أن عليه أن يدرك أن دوره قد انتهى.
في ظل تصاعد التوتر مع إيران، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجته تجاه طهران، ملوّحًا بتوجيه ضربة قاسية إليها.
وقال ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية ألاسكا: «انتظروا لتروا ما سنفعله بإيران. سنوجّه إليها ضربة قاسية، فقد طفح الكيل ولم نعد نحتمل ذلك».
الجيش السعودي: إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلًا في الرياض جراء سقوط شظايا بعد اعتراض صاروخ كروز حوثي
الجيش السعودي: إطلاق صفارات الإنذار في محافظتي وادي الدواسر والسليل وسط المملكة