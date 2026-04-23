إصابة غامضة لـمجتبى خامنئي: هل يحتاج فعلًا إلى طرف صناعي؟

قدمت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم (الخميس) تفاصيل جديدة حول حالة زعيم إيران مجتبى خامنئي. ووفقاً للتقرير في الصحيفة، فإن المسؤول الذي أصيب في هجوم إسرائيلي خضع لثلاث عمليات جراحية وينتظر الحصول على ساق اصطناعية.

ذكرت الصحيفة، نقلاً عن أربعة مسؤولين إيرانيين مطلعين على وضعه الصحي، أنه يشارك في اتخاذ القرارات في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تلقى رعاية شخصية من وزير الصحة الإيراني والرئيس مسعود بزشكيان. لا يزور قادة الحرس الثوري وكبار المسؤولين في الحكومة خامنئي - خشية أن تعثر عليهم إسرائيل وتقتله.

بالإضافة إلى ذلك، يعاني مجتبى من إصابة في يده - حيث خضع لعملية جراحية. "إنه يعود تدريجياً إلى وظيفته"، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز". الزعيم الأعلى لإيران تعرض لحروق شديدة في وجهه وشفتيه، مما يصعب عليه الكلام. ووفقًا للمصادر الإيرانية، سيحتاج إلى عملية تجميلية.

وكالة الأنباء رويترز أفادت مؤخرًا بأن خامنئي يعاني من إصابات خطيرة، أدت إلى تشويه وجهه في هجوم على مجمع الزعيم الأعلى في قلب طهران. ووفقًا للتقرير، يعاني أيضًا من إصابة كبيرة في إحدى ساقيه على الأقل.