محادثات "مجموعة دول بريكس" في نيودلهي: انقسامات بشأن حرب إيران

انتهت مباحثات مجموعة "بريكس"، اليوم الجمعة، في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية دول المجموعة في نيودلهي، دون إصدار بيان مشترك، وسط انقاسامات بشأن الوضع في الشرق الأوسط، وحرب إيران.

وقالت الهند في الوثيقة الختامية لاجتماعات بريكس: "كانت هناك آراءً متباينة بين بعض الأعضاء فيما يتعلق بالوضع في منطقة غرب آسيا/الشرق الأوسط"، وتابعت "أعضاء المجموعة أعربوا عن مواقفهم الوطنية، وتبادلوا مجموعة من وجهات النظر. وتراوحت هذه الآراء بين الحاجة إلى حل مبكر للأزمة، وأهمية الحوار والدبلوماسية، وصولاً إلى احترام السيادة والسلامة الإقليمية".

وأضاف البيان أن "المحادثات تناولت أيضاً، أهمية احترام القانون الدولي، وضمان التجارة البحرية الآمنة دون عوائق عبر الممرات المائية الدولية، وحماية البنية التحتية المدنية وأرواح المدنيين.كما أكدوا على "أهمية توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سلطة السلطة الفلسطينية، وجددوا التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وفي إقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وتضم مجموعة "بريكس"، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا وإثيوبيا ومصر وإيران والإمارات وإندونيسيا.;وكانت طهران قد طالبت المجموعة بإدانة الحرب، لكن نيودلهي أوضحت أن هناك آراءً متباينة بين بعض الأعضاء.;

واتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي مثل بلاده في اجتماعات "بريكس"، الإمارات، التي مثلها نائب وزير الخارجية خليفة شاهين المرر، بالتورط في الحرب.