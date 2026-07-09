نتنياهو يعلق على صفقة F-35 لتركيا: يجب أن نكون أقوى من أعدائنا

ألمح رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القلق المتزايد في إسرائيل من احتمال إتمام صفقة بيع مقاتلات F-35 الأمريكية إلى تركيا، مؤكداً أن بلاده تستعد لجميع السيناريوهات الأمنية.

وقال نتنياهو، خلال حفل تخريج الدورة الـ192 لسلاح الجو الإسرائيلي، إن "الحرب لم تنتهِ بعد"، مضيفاً: "تسقط محاور وتنهض أخرى، ونحن نأخذ جميع التطورات في الحسبان ومستعدون لكل سيناريو. يجب أن نكون أقوى من أعدائنا".

وجاءت تصريحاته في ظل الجدل المتصاعد بشأن احتمال موافقة الولايات المتحدة على بيع مقاتلات F-35 لأنقرة، وهي خطوة تعارضها إسرائيل خشية تأثيرها على تفوقها العسكري النوعي في المنطقة.

كما أعلن نتنياهو عن خطة لتعزيز الاكتفاء الدفاعي، مشيراً إلى أنه اتخذ، بالتنسيق مع وزير الدفاع، قراراً بتخصيص 350 مليار شيكل إضافية لدعم الصناعات العسكرية الإسرائيلية وتطوير الإنتاج المحلي، بهدف تقليل الاعتماد على صفقات التسليح الخارجية.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت تشهد فيه العلاقات بين تركيا وإسرائيل توتراً متزايداً، بالتزامن مع استمرار النقاش داخل واشنطن بشأن مستقبل صفقة مقاتلات F-35 مع تركيا.