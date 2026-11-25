في ظل التلويح الأمريكي بشن هجمات عسكرية على إيران بعد الأول من يناير المقبل في حال فشل المفاوضات، وتزامن ذلك مع ضغوط إسرائيلية لاستئناف العمليات العسكرية، ناقش برنامج هذا المساء على قناة «i24NEWS Arabic» أبعاد المرحلة الراهنة ومآلات التصعيد.

وشارك في الحوار ضيفان قدّما قراءتين متباينتين للمشهد: الدكتور فرانك مسمار (عضو الحزب الجمهوري وكبير مستشاري جامعة ميريلاند)، والأستاذ أليف صباغ (الخبير في شؤون الشرق الأوسط من الجليل الأعلى).

الموقف الأمريكي: «ترتيب للأوراق» وتكامل في الأدوار

رأى الدكتور فرانك مسمار أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمر حالياً بمرحلة «إعادة ترتيب للأوراق والملفات»، مشيراً إلى ثلاثة محددات رئيسية تحكم القرار الأمريكي:

فاعلية الحصار: اعتبر مسمار أن الحصار الاقتصادي والعسكري يحقق نتائج فعالة، مستشهداً بشكوى الجانب الإيراني من حالة «اللاحرب واللاسلم» التي تخنق النظام اقتصادياً.

التكلفة والموازنة: أشار إلى أن التكلفة بلغت نحو 48 مليار دولار، ما يستدعي إعادة تقييم الموازنة وشكل التحالفات داخل الكونغرس الجديد المقبل.

شروط الاتفاق: أكد أن واشنطن ليست في عجلة من أمرها لتوقيع اتفاق لا يشمل الملف النووي، والصواريخ الباليستية، والنفوذ الإقليمي وحلفاء واشنطن في المنطقة، كي لا يظهر الاتفاق أضعف من اتفاق إدارة أوباما.

ونفى عضو الحزب الجمهوري وجود انقسام داخل إدارة ترامب بين جناح يميل للحل السلمي (يضم نائب الرئيس وجاريد كوشنر وستيف ويتكوف) وآخر متشدد، واصفاً المشهد بـ«لعبة الكراسي الموسيقية» وتكامل الأدوار؛ حيث يهيئ الضغط العسكري والاقتصادي الأرضية للمسار الدبلوماسي.

وعلى الصعيد الاستراتيجي، أوضح مسمار أن التحرك الأمريكي يندرج ضمن التنافس مع الصين والسيطرة على الممرات المائية ومصادر الطاقة (مثل مضيق هرمز) بعد إخراج بكين من مناطق نفوذ في أمريكا اللاتينية وأفريقيا. ولفت إلى أن تردد واشنطن في توجيه ضربة شاملة لتدمير طهران لا يعود لصعوبات عسكرية، بل لتجنب النتائج الكارثية المتمثلة في اندلاع حرب أهلية وأزمة لاجئين ترفضها دول الجوار كتركيا وأذربيجان.

تحوّل في العقيدة الإيرانية وضغوط داخلية

في المقابل، قدّم الخبير في شؤون الشرق الأوسط، الأستاذ أليف صباغ، قراءة مغايرة، معتبراً أن ثمة تبايناً حقيقياً داخل الإدارة الأمريكية، حيث يقود نائب الرئيس جي دي فانس تيار «أمريكا أولاً» الذي يرى أن واشنطن تُجرّ إلى حرب لا تخدم مصالحها المباشرة تحت وطأة الضغوط الإسرائيلية.

وانتقد صباغ السردية التي تتهم إيران بالاعتداء على دول المنطقة، مؤكداً أن طهران لا تبادر بالحرب وتسعى للتفرغ لتطورها العلمي والتكنولوجي، معتبراً أن استهدافها لقواعد أمريكية في دول الخليج والأردن جاء رداً على استخدام أراضي وأجواء تلك الدول منطلقاً للهجمات والحصار المفروض عليها. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة هي الأخرى تتدخل في شؤون الدول وتدعم قوى معارضة لفرض هيمنتها.

وفيما يخص مستقبل المواجهة، كشف صباغ عن تحوّل جوهري في الاستراتيجية الإيرانية:

نهاية «الصبر الاستراتيجي»: أوضح أن طهران بصدد الانتقال من سياسة الرد المتناسب إلى «الرد الردعي الكبير وغير المتناسب»، مدفوعة بضغوط الشارع والقوى السياسية، بما فيها التيار الإصلاحي، نتيجة عدم إمكانية احتمال الحصار الاقتصادي.

اختبار الموقف الأمريكي: أشار إلى أن قيام إيران بإطلاق 14 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز يمثل مبادرة تصعيدية واختباراً عملياً لواشنطن، محذراً من أن أي استهداف أمريكي لهذه السفن سيقابل برد واسع النطاق مهما كلف الثمن.

سجال حول التطور والردع

شهد النقاش سجالاً مباشراً بين الضيفين حول حصيلة التجربة الإيرانية وجدية تهديداتها؛ فبينما استند صباغ إلى إنجازات إيران في مجالات الطب، والفضاء، والفيزياء النووية، والقدرات السيبرانية رغم العقوبات الممتدة لعقود، قلل الدكتور مسمار من شأن ذلك، معتبراً أن طهران بدّدت طاقاتها في التغلغل داخل دول عربية مثل لبنان والعراق وسوريا واليمن بدلاً من تحقيق ازدهار اقتصادي وتكنولوجي يضاهي ما حققته دول الخليج.

واختتم مسمار مداخلاته بوصف الحديث عن التصعيد الإيراني بأنه «خطاب تعبوي» للاستهلاك المعنوي، مشيراً إلى أن واشنطن ليست بحاجة لضرب ناقلات النفط الإيرانية بل تكتفي بإعادتها أو احتجازها ضمن سياسة الحصار القائمة