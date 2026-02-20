ندد المستشار الألماني فريدريش ميرتس في كلمته افتتاح المؤتمر الاتحادي لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، بعودة معاداة السامية في ألمانيا، ومؤكدًا على "دعم برلين الثابت لأمن إسرائيل"، بعد أكثر من ثمانية عقود على نهاية الحرب العالمية الثانية وسقوط النظام النازي، أكد الزعيم المحافظ أن بلاده تواجه عودة مقلقة لمظاهر الكراهية العلنية، والتي تصل أحيانًا إلى حد العنف، ضد اليهود.

وصرح فريدريش ميرتس قائلًا: "بعد أكثر من 80 عامًا على نهاية الاشتراكية الوطنية، نشهد مرة أخرى معاداة سامية صارخة، بل وعنيفة، في ألمانيا". وأشار بأصابع الاتهام إلى الجماعات الإسلامية والمتطرفين من اليمين واليسار، متهمًا إياهم بتأجيج هذا التوجه. ووفقًا له، فإن بعض أشكال معاداة السامية المعاصرة تتخفى وراء أقنعة ثقافية أو إعلامية، أو تحت غطاء حرية التعبير.

حرص المستشار على توجيه رسالة واضحة لا لبس فيها: "لن نتسامح مع كراهية اليهود في هذا البلد. نقف مع جميع اليهود، رجالاً ونساءً، في ألمانيا، ونقف مع إسرائيل". ويتماشى هذا التصريح مع مبدأ ألمانيا الراسخ في المسؤولية التاريخية تجاه الدولة اليهودية.

وأكد فريدريش ميرتس على أن "مكافحة معاداة السامية واجب أخلاقي وسياسي على جمهورية ألمانيا الاتحادية. وأكد أن حكومته ستتخذ إجراءات حاسمة لمكافحة جميع أشكال الكراهية في المجال العام. ويأتي هذا الموقف في سياق أوروبي يتسم بتصاعد الأعمال المعادية للسامية، مما يعزز التزام برلين المعلن بالدفاع عن القيم الديمقراطية وسلامة المجتمع اليهودي".