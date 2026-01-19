ترامب يدعو بوتين وأردوغان للانضمام إلى "مجلس السلام" لإدارة غزة بعد الحرب

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجّه دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للانضمام إلى ما يُسمّى بـ"مجلس السلام"، وهو الكيان الذي تعتزم واشنطن تشكيله للإشراف على إدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية التي تلي انتهاء القتال.

وقال المتحدث باسم الكرملين إن موسكو "تأمل في توضيح تفاصيل المقترح مع الجانب الأميركي"، في إشارة إلى عدم اتضاح الإطار العملي لدور روسيا داخل المجلس. وفي السياق ذاته، من المقرر أن يتوجه المبعوث الروسي الخاص إلى الولايات المتحدة، كيريل دميترييف، إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع، حيث سيعقد لقاءات مع أعضاء في الوفد الأميركي.

وفي لندن، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده تجري مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن المشاركة في المجلس، مشيراً إلى "استعداد المملكة المتحدة للاضطلاع بدور في المرحلة الثانية"، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين. كما أفادت تقارير إعلامية بأن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، تلقى دعوة رسمية من ترامب للمشاركة في الهيئة الإدارية للمجلس.

على صعيد متصل، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، علي شعت، سبل إدارة المرحلة الانتقالية. وأكد عبد العاطي، بحسب بيان للخارجية المصرية، ضرورة عودة السلطة الفلسطينية لتولي كامل مسؤولياتها في القطاع، موضحاً أن اللجنة الوطنية ستعمل على تحقيق الاستقرار الإداري وضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة وإدارة الشؤون اليومية خلال الفترة المؤقتة.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، عن تشكيل الأطر الدولية التي ستتولى إدارة قطاع غزة في "اليوم التالي" للحرب. وذكر البيت الأبيض أن "مجلس السلام" سيشرف على إعادة إعمار القطاع خلال فترة انتقالية تمتد لعامين، مع الإشارة إلى أن المجلس قد يُكلف أيضاً بالتعامل مع نزاعات دولية أخرى.

وبحسب الإعلان الأميركي، يترأس ترامب المجلس بنفسه، ويضم في عضويته كلاً من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال والمستشارين المقربين من الرئيس الأميركي. كما تم تعيين مستشارين اثنين لتولي الإدارة اليومية لأعمال المجلس.

وفي تطور لافت، أعلنت الرئاسة التركية أن ترامب وجّه دعوة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان للانضمام إلى "مجلس السلام" بصفة عضو مؤسس، في خطوة تعكس مساعي واشنطن لإضفاء طابع دولي واسع على المبادرة.