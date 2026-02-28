أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة شنت عملية عسكرية واسعة النطاق في الأراضي الإيرانية، وقال "هدفنا حماية الشعب الأمريكي من خلال القضاء على التهديدات المباشرة من النظام الإيراني - جماعة شريرة للغاية من أناس فظيعين".

وشدد ترامب على أنه يملك عدة خيارات بديلة بعد الهجوم على إيران، وأضاف "بإمكاني الاستمرار في عملية (إيران) وإنهاء الأمر تماماً في غضون يومين أو ثلاثة أيام"، معتبراً أن أمام إيران عدة سنوات للتعافي من هذا الهجوم "الكاسح".بحسب موقع "أكسيوس".

وأشار إلى أنه لو لم يضرب المنشآت النووية في يونيو/ حزيران المنصرم، "لكانت طهران طورت سلاحاً نووياً وأصبح هجوم اليوم مستحيلاً"، موضحا أن "الجدول الزمني للعملية قد يتغير بناء على التطورات الميدانية وخاصة مصير المرشد الإيراني علي خامنئي". ولفت إلى أنه أجرى محادثة وصفها بـ"الرائعة" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً أنهما "متفقان تماماً" بخصوص إيران.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي القول إن خطة الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران تشمل حملة قصف مكثفة تستمر خمسة أيام على الأقل.

وقال ترامب في مقطع فيديو مدته ثماني دقائق نُشر على شبكة التواصل الاجتماعي "سوشيال تروث": "إيران تُطوّر صواريخ بعيدة المدى تُهدد الولايات المتحدة ودولًا أخرى. إنهم يحاولون إعادة بناء برنامجهم النووي. سنُدمر صواريخ إيران. سنضمن عدم حصولهم على أسلحة نووية".

وأضاف ترامب: "أقول للشرطة وقوات الأمن الإيرانية: ألقوا أسلحتكم فورًا وإلا ستواجهون الموت المحتوم. للشعب الإيراني: ساعة الحرية تقترب. ابقوا في منازلكم ولا تخرجوا، فالوضع خطير في الخارج، وعندما ننتهي ستسيطرون على حكومتكم. ستكون هذه فرصتكم الوحيدة لإسقاط النظام".

واصل الرئيس مناشدته للشعب الإيراني قائلاً: "حان الوقت لتتحكموا بمصيركم، فالمستقبل المزدهر في متناول أيديكم. حان وقت العمل".

وأضاف: "تبذل إدارتي قصارى جهدها لتقليل المخاطر التي يتعرض لها جنودنا في المنطقة. ومع ذلك، وأنا لا أقول هذا باستخفاف، فإن النظام الإيراني يريد القتل، وقد تُزهق أرواح أمريكية بطولية. قد نتكبد خسائر، كما هو الحال في بعض الحروب، لكننا نفعل ذلك من أجل المستقبل، وهذه مهمة نبيلة. ندعو الله أن يحفظ جميع الجنود الشجعان الذين يخاطرون بحياتهم لضمان عدم تعرض حياة الأمريكيين للخطر جراء التهديد النووي الإيراني". كما نشر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقطع فيديو قال فيه إن الضربات على إيران تهدف إلى "إزالة التهديد الوجودي الذي يمثله النظام الإرهابي". شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفًا: "على مدى 47 عامًا، ظل نظام آية الله يهتف 'الموت لإسرائيل'، 'الموت لأمريكا'. لقد سفك دماءنا، وقتل العديد من الأمريكيين، وارتكب مجازر بحق شعبه. يجب ألا يُسلّح هذا النظام الإرهابي القاتل بأسلحة نووية تُمكنه من تهديد البشرية جمعاء."

كما قال نتنياهو: "سيخلق عملنا المشترك الظروف اللازمة للشعب الإيراني الشجاع ليأخذ مصيره بين يديه. لقد حان الوقت لجميع أطياف الشعب الإيراني - الفرس والأكراد والأذربيجانيين والبلوش والأهوازيين - للتخلص من نير الاستبداد وبناء إيران حرة ومحبة للسلام." ودعا المواطنين الإسرائيليين إلى الامتثال لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، مضيفًا أنه في الأيام المقبلة، "سيُطلب منا جميعًا التحلي بالصبر والثبات."

شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجومًا على إيران صباح اليوم، وأعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، عقب "هجوم صاروخي وهجوم بطائرات مسيرة على دولة إسرائيل وسكانها المدنيين في المستقبل القريب".

ووفقًا لتقارير محلية، تعرض مكتب المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، لهجوم في وسط طهران. في غضون ذلك، صرح مسؤول رفيع لوكالة رويترز للأنباء بأن خامنئي ليس في طهران، وأنه نُقل إلى مكان آمن.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية محلية بتنفيذ غارات جوية على عدة مناطق في طهران، بما في ذلك منطقة القصر الرئاسي ومكاتب حكومية.