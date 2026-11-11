في مقابلة إعلامية أُجريت بعد خروجه من السجن، انتقد النائب العراقي السابق الفساد والتهميش، ودعا إلى احترام حق الاحتجاج السلمي، فيما تتواصل التحقيقات اللبنانية لكشف ملابسات مقتله وتحديد المشتبه بهم.

أعاد مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت تسليط الضوء على آخر مقابلة إعلامية أجراها قبل وفاته، تحدث خلالها عن الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، وانتقد ما وصفه باستمرار التهميش والفساد في المحافظات السنية، محذراً من تنامي نفوذ الميليشيات المسلحة المرتبطة بإيران.

وفي المقابلة التي بثها برنامج "مقابلة خاصة" على قناة "العربية"، تناول العلواني واقع المحافظات السنية، ودور العشائر في الحفاظ على السلم الأهلي، وموقفه من الاحتجاجات الشعبية، إلى جانب إقامته في أربيل وإمكانية عودته إلى محافظة الأنبار.

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العلواني يتحدث عن التهميش والفساد في المحافظات السنية

وقال العلواني إن التهميش في المحافظات السنية لا يزال قائماً، معتبراً أن ذلك يرتبط بما وصفه بـ«التخادم» بين بعض القوى السياسية في تلك المحافظات وأحزاب السلطة في بغداد، بهدف تحقيق المصالح والمغانم.

وأشار إلى أن ملفات الفساد التي ظهرت خلال الفترة الماضية تكشف، بحسب رأيه، طبيعة العلاقة بين هذه الأطراف، متوقعاً أن تكشف المرحلة المقبلة عن أسماء بارزة متورطة في قضايا فساد.

وانتقد العلواني عدداً من القوى السياسية الموجودة حالياً، قائلاً إنها لا تمتلك مشروعاً أو قضية أو هوية، وإن ما يجمع بعضها هو المصالح والفساد، وفق تعبيره.

موقفه من الاحتجاجات الشعبية

وفي ما يتعلق بإمكانية مشاركته في احتجاجات مستقبلية، أكد العلواني أنه سيدعم أي تحرك شعبي يلتزم بالدستور ويتبنى مطالب مشروعة ووطنية.

وشدد على أن التظاهر السلمي حق مكفول دستورياً، مؤكداً دعمه لأي نشاط سلمي أو جهد وطني، وداعياً الحكومة المقبلة إلى عدم الخضوع لأجندات الأحزاب السياسية التي وصفها بأنها «مريضة»، واتهمها بالتعامل مع العراقيين على أساس طائفي ومذهبي.

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العشائر ودورها في السلم الأهلي

ووصف العلواني شيوخ العشائر والوجهاء والنخب بأنهم «صمام أمان» للمحافظات العراقية وللبلاد عموماً، مشيراً إلى دورهم في مواجهة التطرف والإرهاب.

كما اتهم جهة سياسية بمحاولة تفكيك الروابط العشائرية والاجتماعية خلال السنوات الماضية، من خلال استمالة بعض الأطراف وشراء الذمم، بحسب قوله.

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تحذير من الميليشيات المرتبطة بإيران

وعلى الصعيد الأمني والإقليمي، حذّر العلواني من استمرار نشاط الميليشيات المسلحة من دون محاسبة قانونية أو ردع، معتبراً أن ذلك قد يحوّل العراق إلى "بؤرة إرهابية" تصدّر الإرهاب إلى دول الجوار.

وقال إن قرار هذه الميليشيات لا يرتبط بالعراق، بل بجهات خارجية، وتحديداً إيران، وفق وصفه.

واستشهد بهجمات استهدفت دولاً خليجية والأردن وإقليم كردستان، إضافة إلى جهاز المخابرات العراقي ومطار بغداد، محذراً من أن استمرار هذه الأوضاع قد يحوّل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات وابتزاز دول المنطقة.

تحقيقات مقتل العلواني في بيروت

بالتزامن مع تداول المقابلة، تتواصل التحقيقات اللبنانية في مقتل العلواني داخل شقة في منطقة الطريق الجديدة بالعاصمة بيروت.

وأعلن السفير العراقي في بيروت، محمد رضا الحسيني، أن شكوكاً تحوم حول أشخاص رافقوا العلواني من الفندق إلى الشقة التي عُثر عليه فيها مقتولاً.

وأكد الحسيني أن السفارة العراقية تتابع التحقيقات الأمنية اللبنانية لكشف ملابسات الجريمة وتحديد المسؤولين عنها، موضحاً أنها تعمل على تسريع إجراءات فحص الحمض النووي واستلام الجثمان، تمهيداً لنقله إلى بغداد.

من جانبه، شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على أن بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلت الأمني، مؤكداً أن زمن غياب المساءلة انتهى، وأن التحقيقات لن يكون لها سقف سوى القانون.

لبناني وسوريان في دائرة الاشتباه

وبحسب مصدر أمني نقلت عنه وكالة "فرانس برس"، دارت الشبهات حول ثلاثة أشخاص، لبناني وسوريين، ظهروا في تسجيلات كاميرات المراقبة وهم يرافقون العلواني إلى المبنى الذي عُثر فيه على جثته.

وقال المصدر إن اللبناني موقوف حالياً على ذمة التحقيق، مرجحاً أن يكون السوريان قد غادرا الأراضي اللبنانية. وأضاف أن الأشخاص الثلاثة هم من أحضروا العلواني من المطار إلى الفندق لدى وصوله إلى بيروت.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة النائب السابق مساء الاثنين، وتأكدت من هويته الثلاثاء، بعد بلاغ تقدمت به عائلته بشأن فقدانه.

ووفقاً للتحقيقات الأولية، حضر العلواني إلى المبنى برفقة شخصين، وصعد معهم إلى الشقة، قبل أن يُعثر عليه مقتولاً خنقاً باستخدام حبل من إحدى ستائر المنزل، بحسب المصدر الأمني.

ونقلت مصادر عراقية لـ"العربية" أن العلواني وصل إلى الفندق في بيروت يوم الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، وغادره مساء برفقة عدد من الأشخاص، مرجحة أن تكون الجريمة قد وقعت في اليوم نفسه.

وأضافت المصادر أن العلواني كان يحمل ثلاثة هواتف نقالة أُغلقت جميعها لاحقاً، مشيرة إلى أن عائلته لم تتلق أي طلب بفدية مالية بعد اختفائه.

كما أفادت بأن سلطات أربيل، حيث كان يقيم العلواني، أخذت عينات حمض نووي من أفراد عائلته وأرسلتها إلى بيروت لاستكمال إجراءات التعرف على الجثمان.

ويُعد أحمد العلواني من أبرز الوجوه المعارضة خلال فترة حكم رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، وقد أمضى نحو 12 عاماً في السجن قبل إطلاق سراحه عام 2025.