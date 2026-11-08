كاتس: إيران تهدد إسرائيل بخطر حقيقي.. ويدعو إلى الوحدة لمواجهة التحديات المقبلة
تقرير: إيران أعدمت 3 متظاهرين "تعاونوا مع إسرائيل" • تقرير أمريكي: روسيا أدّت دورًا أكبر في الحرب على إيران مما كُشف عنه سابقًا • سماع دوي انفجارات في الرياض عاصمة السعودية • جميع التحديثات
الأخبار لحظة بلحظة، 08.11.26: أبرز أخبار اليوم، وآخر المستجدات، وأهم العناوين.
على الأجندة: الولايات المتحدة نفّذت ضربات محدودة في إيران • سماع دوي انفجارات في الرياض عاصمة السعودية • توجيه لائحة اتهام إلى رئيس باراغواي • آخر المستجدات
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كاتس: إيران تهدد إسرائيل بخطر حقيقي.. ويدعو إلى الوحدة لمواجهة التحديات المقبلة
قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن المهمة في مواجهة إيران لم تُستكمل بعد، محذرًا من أن طهران تسعى إلى تجديد جهودها للحصول على سلاح نووي، إلى جانب مساعٍ أخرى تشكل، بحسب وصفه، خطرًا حقيقيًا على إسرائيل.
وجاءت تصريحات كاتس خلال مراسم إحياء ذكرى قتلى عملية "قادش" على جبل هرتسل في القدس، حيث دعا إلى توحيد الصفوف استعدادًا للمهام المقبلة، قائلًا: "لا يمكننا القبول بهذه التهديدات. نحن بحاجة إلى الوحدة والمسؤولية والتكافل المتبادل".
وأضاف أن مواجهة التحديات المقبلة تتطلب الاستعانة بكامل قوة الجيش الإسرائيلي وبمتانة المجتمع، مشددًا على أن "هذا وقت الوحدة والمسؤولية".
الإفراج عن الصحفي عبد أبو شحادة بعد خمسة أيام من اعتقاله بشبهة التواصل مع عميل أجنبي
اعتُقل أبو شحادة قبل خمسة أيام، عقب إجرائه مقابلة في قطر مع عزمي بشارة، عضو الكنيست السابق وأحد مؤسسي حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي وُجهت إليه شبهات بمساعدة حزب الله خلال حرب لبنان الثانية.
وأفرج عن أبو شحادة، وهو مستشار سياسي وناشط اجتماعي، اليوم، بعد اعتقاله للاشتباه بالتواصل مع عميل أجنبي.
هرتسوغ: الانتصار العسكري ليس نهاية المعركة.. ومسؤولية مستقبل إسرائيل تتطلب التماسك الداخلي
قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن الانتصار العسكري لا يشكّل نهاية المعركة، بل يتطلب قيادة مسؤولة قادرة على تحويل الإنجازات الميدانية إلى واقع سياسي وأمني أفضل، مشددًا على أن تماسك المجتمع الإسرائيلي يمثل جزءًا أساسيًا من قوته الوطنية.
وجاءت تصريحات هرتسوغ خلال مراسم إحياء ذكرى قتلى عملية «قادش» على جبل هرتسل، حيث استحضر دروس حملة سيناء، مؤكدًا أن المسؤولية تجاه مستقبل إسرائيل تظل ضرورية إلى جانب القوة العسكرية، وأن صمود البلاد لا يُقاس فقط بقدرتها على مواجهة أعدائها، بل أيضًا بقدرة مواطنيها على الوقوف إلى جانب بعضهم بعضًا.
إيران تهاجم العملية الأمريكية الجديدة: "مجرد تلاعب بالكلمات ولن تحقق أهدافها"
وصف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، حسين محبي، العملية الأمريكية الجديدة "البوابة الحديدية" بأنها "مجرد تلاعب بالكلمات"، معتبرًا أنها لن تنجح في تحقيق أهداف واشنطن.
وتوسّع العملية نطاق الحصار البحري الأمريكي ليشمل أيضًا فرض قيود على التجارة البرية، في إطار مساعٍ لزيادة الضغوط الاقتصادية على طهران.
وقال محبي إن الولايات المتحدة لا تستطيع من خلال هذه الخطوة تحقيق هدفها المتمثل في ممارسة ضغوط اقتصادية مكثفة تؤدي إلى انهيار الاقتصاد الإيراني وتفككه.
وأضاف أن واشنطن سبق أن توقعت انهيار الاقتصاد الإيراني خلال أسبوعين، «لكننا رأينا أن ذلك لم يحدث».
رويترز: تضرر برج في الحي المالي بالرياض رغم إعلان السعودية اعتراض صواريخ حوثية
أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن شاهد عيان وثلاثة مصادر أُحيطت علمًا بالواقعة، بأن برجًا في الحي المالي بالعاصمة السعودية الرياض تعرض لأضرار جراء سقوط ذخيرة، عقب إطلاق الحوثيين مقذوفات باتجاه المملكة.
ولم تحدد الوكالة طبيعة المقذوف الذي أصاب البرج، فيما امتنعت السلطات السعودية عن التعليق على التقرير.
وكان التحالف بقيادة السعودية قد أعلن، في وقت سابق، اعتراض صاروخين باليستيين وصاروخي كروز أُطلقت باتجاه الرياض ومناطق في جنوب المملكة.
وجّه الادعاء العام في باراغواي اتهامات إلى الرئيس السابق سانتياغو بينيا، على خلفية الاشتباه بتورطه في قضية مصرفية أدت إلى إقالته من منصبه.
ويواجه بينيا اتهامات تتعلق بخيانة الأمانة وإدارة أصول بهدف تحقيق مكاسب شخصية، فيما ينفي ارتكاب أي مخالفات.
وكان بينيا قد أُجبر على مغادرة منصبه عقب انهيار أحد البنوك، في أزمة تسببت باضطرابات واسعة وتركت أكثر من نصف سكان البلاد عاجزين عن الوصول إلى حساباتهم المصرفية.
التحالف: اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية وكروز باتجاه الرياض وجنوب السعودية
https://x.com/i/web/status/2119302109698912449
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تقارير سعودية: تفعيل الإنذارات المبكرة في الرياض وسماع دوي انفجارات في العاصمة
تقرير أمريكي: روسيا لعبت دورًا أكبر مما كُشف سابقًا في الحرب على إيران
كشفت وثائق داخلية من قطاع الصناعات الدفاعية عن حجم الدعم العسكري الروسي لإيران قبل اندلاع الحرب، مشيرة إلى أن موسكو عملت على تعزيز ترسانة طهران استعدادًا للمواجهة مع الولايات المتحدة.
وبحسب الوثائق التي حصلت عليها ونشرتها مجموعة «دالاس أناليتكس» الأوكرانية المتخصصة في أبحاث الاستخبارات الدفاعية، يرتبط أحد العقود الروسية بتوريد 90 منصة إطلاق لصواريخ موجهة دقيقة إلى إيران.
وتقدم هذه الوثائق تفاصيل جديدة بشأن نطاق المساعدة العسكرية التي قدمتها موسكو لطهران قبل اندلاع الحرب، ما يشير إلى أن الدور الروسي في تعزيز القدرات العسكرية الإيرانية كان أكبر مما ظهر في التقارير السابقة.
تقرير: إيران تعدم 3 متظاهرين "لتعاونهم مع إسرائيل"
أعلن الحرس الثوري الإيراني رفع القيد الذاتي الذي فرضته طهران على مدى صواريخها الباليستية، والبالغ 2000 كيلومتر، في خطوة قد تشير إلى توجه البلاد نحو تطوير صواريخ قادرة على الوصول إلى أهداف أبعد، وسط تصاعد المخاوف من تجدد حرب شاملة في المنطقة.
بعد التقارير التي وردت الليلة الماضية عن وقوع انفجارات في جنوب إيران - ترامب: "نحن نسيطر على مضيق هرمز، والولايات المتحدة تشن هجمات صغيرة على إيران".