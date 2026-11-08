كاتس: إيران تهدد إسرائيل بخطر حقيقي.. ويدعو إلى الوحدة لمواجهة التحديات المقبلة

قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن المهمة في مواجهة إيران لم تُستكمل بعد، محذرًا من أن طهران تسعى إلى تجديد جهودها للحصول على سلاح نووي، إلى جانب مساعٍ أخرى تشكل، بحسب وصفه، خطرًا حقيقيًا على إسرائيل.

وجاءت تصريحات كاتس خلال مراسم إحياء ذكرى قتلى عملية "قادش" على جبل هرتسل في القدس، حيث دعا إلى توحيد الصفوف استعدادًا للمهام المقبلة، قائلًا: "لا يمكننا القبول بهذه التهديدات. نحن بحاجة إلى الوحدة والمسؤولية والتكافل المتبادل".

وأضاف أن مواجهة التحديات المقبلة تتطلب الاستعانة بكامل قوة الجيش الإسرائيلي وبمتانة المجتمع، مشددًا على أن "هذا وقت الوحدة والمسؤولية".