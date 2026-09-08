مصدر إسرائيلي لـi24NEWS: إذا فرضت بريطانيا عقوبات علينا فسيكون الرد فوريًا

التوتر السياسي مستمر: الحكومة البريطانية قد تعلن اليوم (الثلاثاء) عن سلسلة من العقوبات ضد إسرائيل. مصدر إسرائيلي تطرق إلى القضية في حديث مع i24NEWS وأطلق تهديدًا صريحًا تجاه المملكة. قال: "إذا أعلنوا - ستكون هناك ردة فعل فورية". إلى جانب بريطانيا، تفكر أيضًا فرنسا وكندا في فرض حظر على استيراد المنتجات من الضفة الغربية - وقد يكون هناك إعلان مشترك من الدول.

قال دبلوماسيان مطلعان على التفاصيل لقناة i24NEWS إن الفرنسيين، الكنديين، السويديين والنرويجيين من المتوقع أن يعبروا عن دعمهم للخطوة البريطانية - لكن ليس من الواضح ما إذا كانوا سينضمون ويفرضون عقوبات أم لا.

هذا وصرح الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ: "إذا حدث ذلك، فهذه خطأ جسيم في تقدير الموقف واختيار الجانب الخطأ من التاريخ. أقول لجميع الحكومات الأجنبية: توقفوا! ابتعدوا عن الطريق المسدود للعقوبات والمقاطعات. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هذه تدخلاً سافراً في الانتخابات الديمقراطية."

انضم السفير الأمريكي في إسرائيل، مايك هاكبي، إلى الهجوم وهدد باتخاذ إجراءات ضد بريطانيا عقب الإعلان المتوقع. وقال: "أشعر أن هناك تمييزًا ضد حكومة إسرائيل. هذا تمييز ضد الشعب اليهودي، ولا أفهم المنطق وراء ذلك. إنه مثل رمي حجر دون أن تعرف أين سيقع. بريطانيا دولة ذات سيادة، ويمكنها أن تفعل ما تشاء، لكن الولايات المتحدة أيضًا دولة ذات سيادة".

بن غفير لنتنياهو: إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية

وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، توجّه إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر بمطالبة إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، وسحب تصاريح العمل للدبلوماسيين البريطانيين وإغلاق "المجلس البريطاني" وأي منظمة أخرى تعمل نيابة عن القنصلية لصالح سكان السلطة الفلسطينية. وجاء هذا الطلب بعد الإعلان عن العقوبات المتوقعة ضد دولة إسرائيل من قبل بريطانيا.

كتب الوزير بن غفير أن "هذه الخطوة الفاضحة لم تأتِ من فراغ، بل هي نتيجة لسياسة تجاهل دامت سنوات طويلة للاستفزازات المتكررة ولسياسة المصادقة"، التي بحسبه تضر مراراً وتكراراً "بمكانة إسرائيل كدولة مستقلة ذات سيادة وخاصة بسيادتها في القدس".

بحسب أقوال بن غفير: "يجب أن يكون رد حكومة إسرائيل حادًا وواضحًا - إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية وإرسال جميع القناصل إلى دولهم الأصلية". لاحقًا هاجم الوزير أصل نشاط القنصلية في القدس الشرقية وكتب: "بشكل غير معقول، تسمح إسرائيل منذ عشرات السنين لبريطانيا بالاحتفاظ في العاصمة، القدس الموحدة، بـ‘سفارة’ للسلطة الفلسطينية المؤيدة للإرهاب، في حين أن جميع الامتيازات والرفاهية تتلقاها من إسرائيل".

وأضاف الوزير بن غفير: "بريطانيا تسمح لنفسها، ولَيْس للمرة الأولى، أن تتعامل مع إسرائيل كما في أيام الانتداب، ومرة تلو أخرى ترسل لنا تعليمات". وبحسب أقواله: "يجب أن نوضح لهم بشكل واضح أن الانتداب انتهى منذ زمن طويل، وأن إسرائيل دولة ذات سيادة مستقلة، وكونها كذلك، فهي لن تقبل ولن تسمح بأي نشاط داخل أراضي دولة إسرائيل يمس بسيادتها".

في ختام رسالته، طالب بن غفير من نتنياهو: "إصدار تعليمات فورية لإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، بالإضافة إلى سحب تصاريح العمل من الدبلوماسيين البريطانيين، وإغلاق المجلس البريطاني وأي منظمة أخرى تعمل باسم القنصلية لصالح سكان السلطة".

في غضون ذلك، أفادت وكالة الأنباء بلومبرغ أن دبلوماسيين بريطانيين قالوا لمسؤولين أمريكيين في محادثات خاصة إن "العقوبات الجديدة التي من المتوقع أن تعلن عنها المملكة ضد المستوطنات هي رمزية - ولن يكون لها تأثير فعلي على العلاقة الأوسع بين بريطانيا وإسرائيل في مجالات التجارة أو الأمن".

بحسب مصادر مطلعة على التفاصيل، فإن الجهود الدبلوماسية التي تُجرى خلف الأبواب المغلقة تهدف إلى تخفيف رد فعل إدارة ترامب، في ظل التخوّف من أن تؤدي العقوبات إلى الأزمة الجدية الأولى خلال ولاية آندي برنهام مع الولايات المتحدة. كما أفيد أن برنهام تحدث الليلة الماضية مع ترامب، وأطلعه على ما هو متوقع.

كما ورد في التقرير، فإن وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، بحث أيضًا توسيع العقوبات الحالية في مجال حقوق الإنسان لتشمل حظر إدخال المساعدات - وهي خطوة قال منتقدوه إنها ساهمت في تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة. إلى جانب ذلك، درس أيضًا إمكانية دعم الرأي الاستشاري، غير الملزم، الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في عام 2024، والذي نص على أن "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي التي تعترف بها بريطانيا اليوم كدولة فلسطين هو احتلال غير قانوني".

ومع ذلك، اعترف بالفعل في ذلك الوقت مسؤولون بريطانيون بأن أي خطوات جديدة قد يكون لها تأثير محدود. يمكن للتجار تغيير علامات البضائع للالتفاف على العقوبات، وبريطانيا تدعي منذ فترة طويلة أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية.

وفي غضون ذلك، شارك رئيس الأرجنتين خافيير مايلي في حسابه الرسمي على شبكة X هذه الليلة تغريدة لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، كتب فيها: "طرد السفير البريطاني الليلة! لن نكون بساطًا تدوس عليه حكومة معادية للسامية، في دولة احتلها الإسلام الراديكالي، وتحاول إنقاذ نفسها من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي من خلال مهاجمة اليهود ودولة إسرائيل. الانتداب البريطاني على أرض إسرائيل انتهى".

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فيما بعد، شارك تغريدة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، حيث ناشد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالاعتراف بجزر فوكلاند كأراضٍ أرجنتينية محتلة - وذلك رداً على الخطوة المتوقعة من الحكومة البريطانية. وكتب بن غفير: "حان الوقت لكي تعترف دولة إسرائيل بذلك بشكل علني"، وأضاف: "البريطانيون لا يكتفون باحتلال الأرض، بل يقومون أيضاً بحفر آبار نفط هناك ويسرقون المال من الأرجنتينيين". كما دعا نتنياهو إلى فرض عقوبات على بريطانيا طالما استمرت في احتلال الجزيرة.

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كما هو معلوم، اندلعت الحرب بين بريطانيا والأرجنتين حول السيطرة على جزر فوكلاند في أوائل الثمانينيات. الأرجنتين تدّعي ملكية الجزر منذ القرن التاسع عشر، وبدأت الحرب في 2 أبريل 1982 عندما غزت القوات المسلحة الأرجنتينية مجموعتين من الجزر. أرسلت الحكومة البريطانية قوة مهام بحرية لاستعادة الجزر، إما من خلال ردع الأرجنتينيين أو عبر عمل عسكري. استمرت الحرب 74 يوماً حتى 14 يونيو، وانتهت باستسلام القوات الأرجنتينية وإعادة السيادة البريطانية على الجزر.