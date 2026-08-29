الجيش الإسرائيلي: اصابة عدة اشخاص خلال اقتحام العشرات من مثيري الشغب منزلاً فلسطينياً في قرية قصرة

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، أن "عشرات من مثيري الشغب الإسرائيليين اقتحموا منزلاً فلسطينياً في قرية قصرة بالضفة الغربية، مما أسفر عن إصابة عدد من السكان، قبل أن تقوم قوات الأمن بإجلائهم.

وتوجهت قوات الجيش الإسرائيلي وشرطة الحدود إلى القرية فور ورود بلاغ عن وصول مثيري الشغب الإسرائيليين إلى المنطقة، ووقوع اشتباكات عنيفة تضمنت رشق الفلسطينيين والمدنيين الآخرين بالحجارة.

وردت أنباء عن إصابات بين فلسطينيين، من بينهم امرأة فلسطينية لم تكن إصابتها خطيرة، وتم إجلاؤها بواسطة الهلال الأحمر لتلقي العلاج الطبي. وعملت القوات في البداية على إخراج مثيري الشغب من المنزل وفصل السكان لحماية سكانه.

كما صادرت قوات الأمن مركبات تابعة لمثيري الشغب يُشتبه في استخدامها للوصول إلى القرية. ويجري نقل هذه المركبات، بالإضافة إلى الأدلة الأخرى التي جمعتها القوات ميدانياً، إلى مديرية الشرطة الشيعية، وذلك لإجراء تحقيق بدأ بالفعل.

تواصل قوات الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود عملياتها في منطقة قريتي كوتسارا وجالود التابعتين للواء السامرية لمنع أعمال الشغب وإعادة النظام إلى المنطقة. وأفادت التقارير بأن "الجيش الإسرائيلي يدين بشدة أي نوع من أنواع العنف".