الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيق مستقل في مقتل محتجين بإيران، والأخيرة تتهم إسرائيل بـ"التدخل المباشر في الاحتجاجات"

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان، اليوم الجمعة، إلى "إجراء تحقيق سريع ومستقل في مقتل محتجّين خلال التظاهرات التي تشهدها إيران منذ حوالى أسبوعين"، وتابع “يجب إجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف. يجب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفقا للقواعد والمعايير الدولية”، معربا عن قلقه بشأن قطع الإنترنت في البلاد.

ومن جهته استبعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، احتمال التدخل العسكري الأجنبي في إيران، معتبراً أنه "ضئيل للغاية"، واتهم إسرائيل بـ"التدخل المباشر في الاضطرابات الحالية في إيران"، وأكد على أن "أميركا وإسرائيل تسعيان لتحويل المظاهرات في إيران إلى حالة من العنف"، فيما استبعد احتمال وقوع هجوم أميركي وإسرائيلي جديد على إيران." في الاضطرابات التي تشهدها إيران منذ أواخر ديسمبر/كانون الأوزل المنصرم احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية، فيما حذر الاتحاد الأوروبي السلطات الإيرانية، من اللجوء إلى العنف ضد المتظاهرين السلميين.

وقال عراقجي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اللبناني يوسف رجّي، بالعاصمة اللبنانية بيروت، إن "الحكومة الإيرانية بدأت تتشاور مع مختلف مكونات الشعب لحل مشكلات البلاد".

من جانبها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الجمعة، إن رد قوات الأمن الإيرانية على الاحتجاجات "غير متناسب"، مضيفة أن أي عنف ضد المتظاهرين السلميين "غير مقبول"، وكتبت كالاس على منصة "إكس"، أن "قطع الإنترنت بالتزامن مع القمع العنيف للاحتجاجات يكشف عن نظام يخشى شعبه".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، حض المرشد الإيراني، علي خامنئي، الإيرانيين على "الحفاظ على وحدتهم الوطنية"، مؤكداً أن ذلك يمثل السبيل لـ"الانتصار على الأعداء". ودعا خامنئي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى التركيز على مشكلات بلاده الداخلية، بدلاً من التدخل في الشأن الإيراني، إذ لوح ترمب باستخدام "قوة شديدة" ضد طهران، حال قيام السلطات الإيرانية بقتل المتظاهرين".