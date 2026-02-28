200 طائرة ونحو 500 هدف: الجيش الإسرائيلي يُنفذ أكبر هجوم جوي في تاريخه على إيران

في الساعات القليلة المنصرمة من اليوم السبت، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي عملية هجومية واسعة النطاق استهدفت نحو 500 هدف داخل الأراضي الإيرانية. ووفقًا لبيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، "تُعد هذه أكبر غارة جوية في تاريخ سلاح الجو الإسرائيلي، حيث شاركت فيها نحو 200 طائرة مقاتلة، عملت بتنسيق كامل وفي عدة مناطق في وقت واحد في غرب ووسط إيران".

وتابع"ركز الهجوم على هدفين رئيسيين على شلّ منظومة الدفاع الجوي الإيرانية وإلحاق أضرار جسيمة بقدرات إطلاق صواريخ أرض-أرض. ومن بين الأهداف التي تم تدميرها موقع استراتيجي في منطقة تبريز غرب إيران، كان النظام الإيراني يخطط لإطلاق عشرات الصواريخ منه باتجاه مؤخرة دولة إسرائيل في المستقبل القريب".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن تدمير منظومة الدفاع مكّن سلاح الجو من تعزيز سيطرته الجوية على سماء البلاد.

نُفذت العملية بعد تخطيط دقيق من قبل جهازي الاستخبارات والقوات الجوية، باستخدام معلومات استخباراتية عالية الجودة مكّنت من إصابة منظومة الهجوم الرئيسية الإيرانية بدقة متناهية. ووفقًا للجيش، فإن مئات الذخائر التي أُلقيت أحبطت تهديدات مباشرة لمؤخرة البلاد وحدّت من حرية حركة طائرات القوات الجوية.

وحتى الآن، تواصل القوات الجوية، بالتعاون مع جهازي الاستخبارات والعمليات، عملياتها في سماء إيران. ويأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد التوترات الأمنية، وفي ظل تهديدات صريحة من جهات إيرانية في الأيام الأخيرة.

ووفقًا لبيان الجيش الإسرائيلي، يشارك نحو 200 طائرة مقاتلة في العملية، حيث هاجمت نحو 500 هدف، تم تدميرها، لا سيما في غرب ووسط البلاد وفي مدينة تبريز. ومن بين الأهداف: منصات إطلاق صواريخ، وأنظمة دفاع جوي، وبنية تحتية إرهابية.