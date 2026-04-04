أُعلن الجيش الإسرائيلي فبي بيان، اليوم السبت، عن مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار من قبل قوات صديقة خلال ليلة الجمعة إلى السبت في جنوب لبنان. والقتيل هو الرقيب أول غاي لودار، 21 عامًا، من وحدة ماجلان النخبوية التابعة للواء الكوماندوز، من يوفاليم.

وبحسب النتائج الأولية للتحقيق العسكري، وقع الحادث قرابة الساعة الثالثة فجرًا أثناء عملية اعتقال في قرية شبعا. وكانت القوات الإسرائيلية تحاول القبض على مشتبه به متهم بالتعاون مع حزب الله.

وكانت قوة من وحدة ماجلان التابعة للفرقة 210، قد انطلقت في عملية عسكرية بقرية شبعا في منطقة هار دوف، بهدف القبض على أحد مساعدي حزب الله. وحوالي الساعة الثالثة فجرًا، وصلت القوة إلى منزل المطلوب وبدأت بمحاصرته.

أثناء العملية، رصد أحد الجنود أشخاصًا مشبوهين يفرون. ظن الجندي أنهم مشتبه بهم يحاولون الفرار، فأطلق النار عليهم، لكن تبين لاحقًا أنهم قوة موازية غيرت موقعها. ونتيجة لذلك، استشهد جندي وأصيب آخر بجروح خطيرة.

وبالتوازي مع إنقاذ المصابين، استمرت العملية العسكرية بنجاح. وأُلقي القبض على المساعد واقتيد إلى إسرائيل لاستجوابه. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قرار إجراء عملية جراحية يرجع إلى حقيقة أن معظم سكان القرية من السنة الذين لا يدعمون حزب الله.