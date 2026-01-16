الخارجية الإيرانية: "مجموعة الدول السبع تتجاهل دور المجموعات المسلحة في إخراج الاحتجاجات عن المسار السلمي"

على خلفية بيان مجموعة الدول السبع والذي هددت خلاله بفرض مزيد من العقوبات على إيران بسبب "حملتها العنيفة" ضد المحتجين، وجاء في البيان أن دول مجموعة السبع تدين "الاستخدام المتعمد للعنف من قبل قوات الأمن الإيرانية ضد المتظاهرين" وأنها "لا تزال مستعدة لفرض إجراءات تقييدية إضافية إذا واصلت إيران قمع الاحتجاجات".

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، ما وصفته "تدخل مجموعة الدول السبع" في شؤون البلاد الداخلية، وقالت الخارجية الإيرانية إن مجموعة الدول السبع "تتجاهل دور المجموعات المسلحة في إخراج الاحتجاجات عن المسار السلمي بدعم أميركي إسرائيلي".

وكان وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة قالوا، في بيان مشترك مع ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن دول مجموعة السبع تشعر بقلق بالغ إزاء التطورات المرتبطة بالاحتجاجات، وإنها "تعارض بشدة تصعيد القمع الذي تمارسه السلطات الإيرانية بحق الشعب الإيراني".

وتشهد إيران اضطرابات منذ 28 ديسمبر/كانون الأول المنصرم ، بدأت كاحتجاجات لأصحاب المحال التجارية في الأسواق على الأوضاع الاقتصادية والتضخم قبل أن تمتد إلى كافة أنحاء البلاد.