حزب الله يدعو لبنان إلى "الانسحاب من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل"

دعا حزب الله، اليوم الجمعة، الدولة اللبنانية إلى "الانسحاب من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل"، في موقف معارض صريح للجهود الدبلوماسية الجارية. ويأتي هذا الموقف بعد يوم من تلميح دونالد ترامب إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق وشيك بين البلدين، وسط توترات حدودية مستمرة.

وصرح محمد رعد، رئيس الكتلة النيابية لحزب الله، قائلاً: "يجب على السلطات اللبنانية (...) الانسحاب من ما يسمى بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل". وأضاف "أي اجتماع بين ممثلين لبنانيين وإسرائيليين لن يُسهم بأي حال من الأحوال في تحقيق توافق وطني لبناني".

وتُظهر هذه التصريحات الانقسامات الداخلية العميقة في لبنان بشأن قضية العلاقات مع إسرائيل. فبينما تشارك الحكومة اللبنانية في المناقشات، يرفض الحزب رفضاً قاطعاً أي تطبيع أو حوار مباشر، إذ يعتبره منافياً لخطه الأيديولوجي والاستراتيجي. وعلى أرض الواقع، لا يزال الوضع هشاً رغم سريان وقف إطلاق النار منذ عدة أيام. وردت أنباء عن تبادل متقطع لإطلاق النار، ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان، لا سيما في المنطقة الأمنية المخصصة لحماية حدوده الشمالية. من جانبه، يواصل حزب الله شنّ هجمات ضد القوات الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة.

في هذا السياق، تبدو المفاوضات الجارية أكثر حساسية. فهي تهدف إلى استقرار الحدود على المدى البعيد ومنع استئناف الأعمال العدائية واسعة النطاق. إلا أن معارضة حزب الله، وهو فاعل عسكري وسياسي رئيسي في لبنان، تُعقّد أي تقدم.