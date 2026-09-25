بالتزامن مع زيارته مقر الأمم المتحدة: شرطة نيويورك تعتقل محتجين على زيارة نتنياهو

قالت شرطة نيويورك إنها احتجزت 103 أشخاص من بينهم الممثلة سوزان ساراندون، ونجمة مسلسل "هاكس" هانا آينبيندر، وعشرات آخرين ممن شاركوا في مظاهرة بنيويورك ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالتزامن مع زيارته مقر الأمم المتحدة.في أثناء محاولتها تفريق مجموعة شاركت في اعتصام احتجاجي في الجادة الأولى، على بُعد بضعة مبانٍ فقط من مقر الأمم المتحدة، قبيل كلمة نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم

وأظهرت مقاطع فيديو من موقع الاحتجاج عناصر الشرطة وهم يربطون يدي ساراندون وآينبيندر بأربطة بلاستيكية ويوجهونهما نحو حافلة تابعة لشرطة نيويورك، وفق ما ذكرت CNN.

وهتف المحتجون ضد زيارة نتنياهو، فيما ارتدى كثير منهم قمصاناً كُتب عليها "موّلوا الناس وليس القنابل"، وحملوا لافتات كُتب عليها "أوقفوا تسليح إسرائيل"، و"أنهوا الإبادة الجماعية".

وكان الممثل الكوميدي كاليب هيرون، والكاتبة جلينون دويل، ومرشحة الكونجرس عن نيويورك داريا ليزا أفيلا شوفالييه، والمحللة السابقة في الاستخبارات العسكرية بالجيش الأميركي تشيلسي مانينج، من بين المحتجزين أيضاً، وفقاً لمنظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام"، وهي منظمة حقوقية تدافع عن الفلسطينيين ونظمت الاحتجاج

وكان من بين المشاهير الآخرين الذين شوهدوا في المظاهرة الممثلة والناشطة السياسية سينثيا نيكسون، والكاتب المسرحي توني كوشنر، والمصورة نان جولدين، والشاعرة إيلين مايلز. كما شارك مرشح الكونجرس براد لاندر في الاحتجاج.

وقالت منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" إنها نظمت الاعتصام أمام مقر الأمم المتحدة "لدعوة العالم إلى وقف تسليح إسرائيل وإنهاء الإبادة الجماعية في غزة".