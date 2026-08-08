باكستان تدعو لتشكيل "جبهة عسكرية موحدة" للدول الإسلامية ضد إسرائيل

دعا وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، الدول الإسلامية إلى تشكيل "جبهة عسكرية موحدة" ضد إسرائيل، التي وصفها بأنها "تهديد للعالم الإسلامي بأسره". ويأتي هذا التصريح في اليوم التالي لتوقيع اتفاقية دفاعية مشتركة بين باكستان والسعودية وتركيا.

وفي مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الباكستانية، صرّح خواجة آصف قائلاً: "يجب على جميع الدول الإسلامية أن تتحد ضد إسرائيل"، مؤكداً أنه "لا يساوره شك" في ضرورة هذا التعاون العسكري". كما وصف الوزير إسرائيل بأنها "دولة غير شرعية"، زاعماً أنها نشأت من وعد بلفور عام 1917، الذي أيدت فيه المملكة المتحدة إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وأكد أن إسرائيل تشكل تهديداً مباشراً لدول المنطقة.

وكان خواجة آصف، المعروف بمواقفه العدائية تجاه إسرائيل، قد وصفها سابقاً بأنها "شريرة"، و"لعنة على البشرية"، و"دولة سرطانية". وعندما سُئل الوزير الباكستاني عن إمكانية تغيير الحكومة في إسرائيل بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول، صرّح بأن ذلك لن يُغيّر موقفه. وقال: "بغض النظر عمّن يحكم القدس، سواء كان نفتالي بينيت أو أي زعيم آخر، ستكون الاختلافات طفيفة".

ووفقًا له، فإن موقف القادة الإسرائيليين تجاه الفلسطينيين ورؤيتهم للإسلام لن يتغير. كما اتهم إسرائيل بالسعي إلى تقسيم الدول الإسلامية، مُؤكدًا على ضرورة بقاء العالم الإسلامي مُتحدًا إلى حين التوصل إلى حل دائم للقضية الفلسطينية. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، التي تتجلى في الحرب مع إيران والتقارب العسكري الأخير بين إسلام آباد والرياض وأنقرة.