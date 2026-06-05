نشرت إسرائيل سراً وحدات عسكرية واستخباراتية نخبوية في أذربيجان خلال الحرب مع إيران، وذلك وفقاً لتقرير نُشر اليوم (الجمعة) على شبكة CNN. ووفقاً لأربعة مصادر مطلعة على الموضوع، فإن ذلك يأتي في إطار شبكة مواقع سرية في أنحاء الشرق الأوسط تهدف إلى المساعدة في عمليات ضد إيران.

وفقًا للتقرير، عملت القوات من عدة نقاط في جنوب أذربيجان، بالقرب من الحدود الشمالية لإيران، وفي أقرب نقطة كانت على بُعد حوالي 96 كيلومترًا من مدينة تبريز الإيرانية، التي هاجمتها إسرائيل خلال الحرب.

بحسب المصادر، تم نشر وحدات كوماندوز خاصة أيضًا في المنطقة ونفذت مهام جمع معلومات استخباراتية وتشغيل طائرات بدون طيار، مما منح إسرائيل نقطة مراقبة ذات قيمة داخل شمال إيران خلال الحرب.

أفادت المصادر لقناة CNN أن المواقع في أذربيجان كانت جزءًا من عدد كبير من القواعد والمواقع العسكرية السرية في دول مختلفة، بما في ذلك العراق، والإمارات العربية المتحدة، وصوماليلاند. القوات، التي كان من المقرر في البداية أن تستخدم كفرق إنقاذ في حالات الطوارئ، وسعت دورها وتحولت إلى مواقع عسكرية واستخباراتية.

ويتضح أيضًا أن القوة التي عملت في أذربيجان ضمّت عدة عشرات من المقاتلين، بينهم عناصر من قوات العمليات الخاصة الإسرائيلية، مقاتلو وحدة الإنقاذ والقتال الجوي النخبوية لديها، وأفراد من الموساد.