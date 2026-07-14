أمريكا تقصف ايران على مدار 5 ساعات وتعرض ناقلتي نفط إماراتيين لأضرار ومقتل أحد عناصرها
بعد تهديد ترامب، هاجم الجيش الأمريكي أهدافًا في جنوب إيران • بعد ذلك، استهدفت ناقلتي نفط إماراتيتين بصواريخ كروز إيرانية • في إيران أفادوا عن إصابات في بندر عباس وعن انفجارات في بوشهر وفي جزيرة قشم
قال رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، الليلة (بين الاثنين والثلاثاء) في مقابلة إنه ينوي استهداف "جبل المِعول" في إيران - منشأة نووية جديدة. في وقت سابق قال إن بلاده "ستضرب إيران بقوة الليلة وغداً". قيادة المركزية الأمريكية أعلنت عن بدء ليلة الضربات الثالثة على التوالي في إيران. وسائل الإعلام الإيرانية أفادت عن انفجارات في مدينة الميناء بندر عباس وفي جزيرة كيش جنوب البلاد.
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تقارير: غارات سعودية تستهدف معقل زعيم الحوثيين شمالي اليمن
أفادت تقارير إعلامية يمنية، فجر اليوم، بأن غارات جوية استهدفت محافظة صعدة شمال غربي اليمن، التي تُعد المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي.
وذكرت صحيفة العربي الجديد القطرية أن الغارات نُفذت على مناطق في محافظة صعدة، التي توصف بأنها معقل زعيم الحوثيين، دون أن تورد تفاصيل بشأن حجم الأضرار أو الخسائر.
الجيش الأردني: اعتراض 4 صواريخ دخلت من إيران.. والحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة جوية
أعلن الجيش الأردني، اليوم، اعتراض وإسقاط أربعة صواريخ دخلت المجال الجوي للمملكة قادمة من اتجاه إيران، مؤكداً أن القوات المسلحة تعاملت معها بنجاح حفاظاً على أمن البلاد.
وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ، مدعياً أن الهجوم استهدف قاعدة تابعة لسلاح الجو الأردني.
ولم يقدم الحرس الثوري تفاصيل إضافية حول طبيعة الهجوم أو حجم الأضرار المزعومة، فيما لم تعلن السلطات الأردنية عن وقوع إصابات أو أضرار نتيجة اعتراض الصواريخ.
الحرس الثوري الإيراني: دمرنا رادارات أمريكية في البحرين
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم، أنه نفذ هجوماً استهدف منشآت عسكرية أمريكية في البحرين، مدعياً تدمير عدد من أنظمة الرادار التابعة للجيش الأمريكي.
وقال الحرس الثوري، في بيان، إن الهجوم أدى إلى تدمير رادار باتريوت، ورادار مراقبة جوية تابع للأسطول الخامس الأمريكي، إضافة إلى منظومة إنذار مبكر من طراز C-RAM.
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد خلية في القوة البحرية لحماس و3 مسلحين آخرين
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه اغتال أسامة نعيم حمدي شملخ، الذي قال إنه كان يشغل منصب قائد خلية في القوة البحرية التابعة لحركة حماس، وذلك خلال عملية عسكرية في قطاع غزة.
وأضاف الجيش، في بيان، أن العملية أسفرت أيضاً عن مقتل ثلاثة مسلحين آخرين تابعين للحركة، مشيراً إلى أن الاستهداف جاء في إطار العمليات المستمرة ضد البنية العسكرية لحماس.
الحرس الثوري الإيراني: "حاول الجيش الأمريكي السماح لسفن بالمرور عبر ممر مائي غير قانوني. قامت ناقلتان بإيقاف أنظمة الملاحة وتجاهلتا تحذيرات مركز التحكم والأمن في مضيق هرمز. وبذلك، عرّضتا الممر الملاحي للخطر ومرتا عبر ممر ملغوم. تضررت الناقلتان وتعطلتا. التعاون مع هذا العدو العدواني لن يجلب إلا الندم."
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن إيران هاجمت ناقلتي نفط بصواريخ كروز في الممر الجنوبي لمضيق هرمز في المياه الإقليمية العمانية، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة ثمانية آخرين.
ترامب: "نحن نهاجم قدرات إيران المتعلقة بمضيق هرمز، نهاجم كل ما له صلة به. الإيرانيون مجانين، ولن نتسامح مع هذا".
أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بوقوع انفجارات في مدينة بندر عباس الساحلية وفي جزر كيش وسيريك وقشم جنوب البلاد.
القيادة المركزية الأمريكية: "في تمام الساعة 4:45 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم، بدأت القيادة المركزية الأمريكية ليلة ثالثة على التوالي من الضربات ضد إيران. وستواصل هذه الضربات إلحاق خسائر فادحة بالقوات الإيرانية وإضعاف قدرتها على مهاجمة المدنيين الأبرياء والسفن التجارية في مضيق هرمز."
ترامب: "سنضرب إيران بقوة الليلة وغداً. كانت مذكرة التفاهم بمثابة اختبار، وإيران لم تستوفِ شروطه. سنضرب جبل مكوش قريباً. نراقب الموقع باستمرار، فهو هدف محتمل جيد."