الجيش الأردني: اعتراض 4 صواريخ دخلت من إيران.. والحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة جوية

أعلن الجيش الأردني، اليوم، اعتراض وإسقاط أربعة صواريخ دخلت المجال الجوي للمملكة قادمة من اتجاه إيران، مؤكداً أن القوات المسلحة تعاملت معها بنجاح حفاظاً على أمن البلاد.

وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ، مدعياً أن الهجوم استهدف قاعدة تابعة لسلاح الجو الأردني.

ولم يقدم الحرس الثوري تفاصيل إضافية حول طبيعة الهجوم أو حجم الأضرار المزعومة، فيما لم تعلن السلطات الأردنية عن وقوع إصابات أو أضرار نتيجة اعتراض الصواريخ.