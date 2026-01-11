غنّت في الشارع متحدية الحظر… فيديو الايرانية مولي ايماني يتحول إلى أيقونة احتجاج

عاد مقطع الفيديو الذي تظهر فيه الشابة الإيرانية مولي إيماني وهي تغني في الشارع إلى الصدارة، ليصبح رمزًا للاحتجاج ضد النظام الايراني. الفيديو صُوّر قبل نحو عامين، ونُشر على حساب إيماني في إنستغرام قبل شهرين، لكنه شهد انتشارًا واسعًا بعد اندلاع الاحتجاجات، محققًا نحو 30 مليون مشاهدة.

ورافق الفيديو منشور شخصي كتبت فيه إيماني عن شعورها بالغناء لأول مرة أمام العامة رغم الخوف من السلطات، مشيرة إلى الدعم الذي تلقته من النساء الموجودات حولها. وأوضحت أن سماع صفارة في الخلفية جعل قلبها يخفق بسرعة، مؤكدة أن التجربة كانت من أبرز اللحظات في حياتها.

ويُذكر أن الغناء العام للنساء ممنوع في إيران، وأن خرق هذا القانون قد يؤدي إلى اعتقال أو عقوبات، ما يمنح الفيديو بعدًا سياسيًا واضحًا بجانب قيمته كحظة شخصية وشجاعة فردية.

في المقطع، تغني إيماني أغنية "Khodahafez" للفنان الإيراني عارفان تهماسبي، وهي أغنية عن الفراق والانفصال، وقد فسّرها كثيرون في سياق الاحتجاجات الحالية. حتى الآن، لم تُتخذ أي إجراءات رسمية ضد إيماني من قبل السلطات الإيرانية، ويستمر الفيديو في الانتشار كرمز للشجاعة والمقاومة الفردية.