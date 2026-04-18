هل تعود الحرب؟ ترامب يمنح إيران مهلة حتى الأربعاء أو مواجهة عسكرية

أعرب الرئيس دونالد ترامب الليلة عن تفاؤل حذر بشأن فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران، بينما تدخل الهدنة التي استمرت عشرة أيام مع لبنان يومها الثاني. وفي حديثه مع الصحفيين على متن "إير فورس 1"، أشار ترامب إلى أنه تلقى "أخباراً جيدة جداً" بخصوص الشرق الأوسط وأن المفاوضات تجري بشكل مكثف طوال عطلة نهاية الأسبوع. وقد قدّر الرئيس أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.

إلى جانب النبرة الإيجابية، أوضح ترامب أن نافذة الفرص للتوصل إلى اتفاق نهائي قصيرة، وأشار إلى أنه قد لا يمدد وقف إطلاق النار بعد يوم الأربعاء القادم إذا لم تثمر المفاوضات عن توقيع اتفاق. وبحسب أقواله، فإن العديد من القضايا المعقدة قد تم بحثها والاتفاق عليها بالفعل بين الوفود، ولكن إذا فشل الجهد الدبلوماسي في نهاية المطاف، فإن الولايات المتحدة ستسعى لتحقيق أهدافها "بطريقة أخرى، أقل ودية بكثير". ووفقًا لتقرير في قناة CNN، من المتوقع أن تبدأ الجولة الثانية من المحادثات يوم الاثنين القادم.

في صلب المحادثات تقف مطالبة ترامب الحاسمة بتفكيك كامل لقدرات إيران النووية، موضوع الذي وصفه كمبدأ "يفوق كل شيء آخر". الرئيس أشار إلى مخزون اليورانيوم المخصب وأوضح أنه في إطار اتفاق مستقبلي، سيتم نقل المادة إلى أيدٍ أمريكية فور التوقيع. قال الرئيس: "نحن ببساطة نأخذ ذلك"، مشيرًا إلى أن منع السلاح النووي عن إيران هو الشرط الأساسي الذي بدونه لن يكون هناك اتفاق، وأنه يتوقع رؤية نتائج ملموسة في الأيام القريبة القادمة.