أفادت مصادر مطلعة للمرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مفاوضات غير مباشرة بوساطة أمريكية جرت بين الحكومة المؤقتة و"الحرس الوطني" في محافظة السويداء"، أسفرت عن صفقة تبادل محدودة للأسرى.

ووفق المصادر، تتضمن الصفقة إطلاق سراح دمشق لـ61 مدنياً مقابل الإفراج عن 30 عنصراً أمنياً وعسكرياً محتجزين لدى "الحرس الوطني"، بعد موافقة الطرفين عبر الوسيط الأمريكي توم براك.

وأضافت المصادر أن تنفيذ الصفقة محتمل يوم الأحد المقبل، شريطة عدم حدوث أي مستجدات مفاجئة قد تعيق إتمامها.

تأتي هذه المفاوضات في إطار الجهود الدولية لتخفيف حدة النزاعات المحلية وتحسين ظروف الأسرى المدنيين والعسكريين في مناطق الصراع بسوريا.