وساطة أمريكية تؤدي لصفقة تبادل أسرى محدودة بين دمشق و"الحرس الوطني" بالسويداء

وساطة أمريكية تمهد لتنفيذ صفقة تبادل أسرى محدودة بين الحكومة المؤقتة و"الحرس الوطني" في السويداء الأحد المقبل

أحد عناصر الجماعات المسلحة الدرزية يقف عند نقطة تفتيش عقب الاشتباكات الطائفية التي وقعت الأسبوع الماضي في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية في سوريا، الجمعة 25 يوليو/تموز 2025AP Photo/Omar Sanadiki

أفادت مصادر مطلعة للمرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مفاوضات غير مباشرة بوساطة أمريكية جرت بين الحكومة المؤقتة و"الحرس الوطني" في محافظة السويداء"، أسفرت عن صفقة تبادل محدودة للأسرى.

"حق تقرير المصير في السويداء لا تراجع عنه ولا حوار مع حكومة دمشق."

ووفق المصادر، تتضمن الصفقة إطلاق سراح دمشق لـ61 مدنياً مقابل الإفراج عن 30 عنصراً أمنياً وعسكرياً محتجزين لدى "الحرس الوطني"، بعد موافقة الطرفين عبر الوسيط الأمريكي توم براك.

وأضافت المصادر أن تنفيذ الصفقة محتمل يوم الأحد المقبل، شريطة عدم حدوث أي مستجدات مفاجئة قد تعيق إتمامها.

تأتي هذه المفاوضات في إطار الجهود الدولية لتخفيف حدة النزاعات المحلية وتحسين ظروف الأسرى المدنيين والعسكريين في مناطق الصراع بسوريا.

