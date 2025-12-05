تعتمد بشكل كبير على الإنفاق الأمني: مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق على ميزانية 2026

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على ميزانية الدولة لعام 2026، وفقًا لما أعلنه مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، وتخصص الميزانية الجديدة 112 مليار شيكل (35 مليار دولار) للأمن، بزيادة عن 90 مليار شيكل كانت مخصصة في مسودة سابقة.

وقال نتنياهو في بداية جلسة خاصة لمجلس الوزراء بشأن الميزانية: "من الجيد أننا سنصوّت على الميزانية وننتهي منها قبل السبت. أرى النهج الموضوعي والإيجابي للوزراء، وللسيد وزير المالية، ونحن في طريقنا لإقرار ميزانية - ميزانية تُعدّ بشرى سارة لدولة إسرائيل. هذه الحكومة، لكل المعنيين بالأمر، ستُكمل ولايتها".

ومن المتوقع أن تواجه الميزانية معركة شاقة للموافقة عليها في الكنيست، (البرلمان الإسرائيلي)، وسط درجة عالية من الاستقطاب في السياسة الإسرائيلية.

وشهد العامان المنصرمان انقسامًا بين أحزاب الائتلاف الحاكم بسبب الحرب في غزة، ووقف إطلاق النار الذي أوقفها، ومطالبات الأحزاب اليهودية المتشددة بإعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وبدأ الوزراء جلسة مكثفة، أمس الخميس، حيث أعلن مكتب وزير الأمن الأإسرائيلي يسرائيل كاتس عن زيادة ميزانية الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة. صرح مكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن ميزانية الدفاع لعام 2026 شهدت زيادة قدرها 47 مليار شيكل مقارنة بعام 2023، عشية الحرب. ومن بين نقاط الخلاف العديدة في الميزانية ما يُسمى بإصلاح قطاع الألبان، الذي يفتح المجال أمام زيادة الواردات في القطاع؛ وقد حظيت بموافقة مجلس الوزراء بعد نقاش حاد بين سموتريتش ووزير الزراعة آفي ديختر، الذي انحاز إلى جانب مزارعي الألبان في معارضة هذه الخطوة.